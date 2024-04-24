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Taste Atlas'tan güncel liste! "Dünyanın en iyi sebze yemekleri": Bu Türk lezzeti listeye damgasını vurdu…
Giriş Tarihi: 24.04.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
17:07
Taste Atlas'tan güncel liste! "Dünyanın en iyi sebze yemekleri": Bu Türk lezzeti listeye damgasını vurdu…
Dünyanın en iyi sebze yemekleri konusunda büyük bir çeşitlilik söz konusu olsa da, özellikle bazı ülkelerin mutfağı öne çıkıyor. Listenin ilk 10'u, birçok yerden lezzete ev sahipliği yapsa da Türkiye'den bir tarif, hem Anadolu'nun hem dünyanın favorileri arasında yerini almış durumda. İşte damak çatlatan o lezzetler…