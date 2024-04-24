Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Taste Atlas'tan güncel liste! "Dünyanın en iyi sebze yemekleri": Bu Türk lezzeti listeye damgasını vurdu…
Giriş Tarihi: 24.04.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 17:07

Taste Atlas'tan güncel liste! "Dünyanın en iyi sebze yemekleri": Bu Türk lezzeti listeye damgasını vurdu…

Dünyanın en iyi sebze yemekleri konusunda büyük bir çeşitlilik söz konusu olsa da, özellikle bazı ülkelerin mutfağı öne çıkıyor. Listenin ilk 10'u, birçok yerden lezzete ev sahipliği yapsa da Türkiye'den bir tarif, hem Anadolu'nun hem dünyanın favorileri arasında yerini almış durumda. İşte damak çatlatan o lezzetler…

Taste Atlas’tan güncel liste! Dünyanın en iyi sebze yemekleri: Bu Türk lezzeti listeye damgasını vurdu…

10 - YEMİSTA / YUNANİSTAN

Yemista veya gemista, geleneksel olarak domates ve yeşil biber gibi sebzelerin pirinçle doldurulması ve sebzelerin iç kısımlarından oluşan bir Yunan yemeğidir. Doldurulan sebzeler daha sonra fırında pişiriliyor. Yunanca dolma anlamına gelen yemeğin tipik bir yaz yemeği olduğu belirtiliyor.

Taste Atlas’tan güncel liste! Dünyanın en iyi sebze yemekleri: Bu Türk lezzeti listeye damgasını vurdu…

Esas olarak bir vegan yemeği olarak kabul edilse de, kıyma ile hazırlayanlar da var. Yemeğin sebzelerin tam mevsimde olduğu dönemde hazırlanıp, bir kaşık süzme yoğurtla süslenip, beyaz peynir eşliğinde servis edilmesi tavsiye ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Taste Atlas’tan güncel liste! Dünyanın en iyi sebze yemekleri: Bu Türk lezzeti listeye damgasını vurdu…

9 - KURU FASULYE / TÜRKİYE

Bu geleneksel lezzet, hemen hemen her evde ve lokantada temel gıdalardan biri. Türkiye'nin bu lezzeti, dünyanın da binlerce sebze yemeği arasından "en iyisi" olarak öne çıkıyor. Kuru fasulye, önce ıslatılıp daha sonra sotelenmiş doğranmış soğan, yeşil biber, domates ve salça (domates salçası) ile birlikte pişiriliyor.

Taste Atlas’tan güncel liste! Dünyanın en iyi sebze yemekleri: Bu Türk lezzeti listeye damgasını vurdu…

Yemek aynı zamanda etli kuru fasulye olarak bilinen bir çeşitte et (tipik olarak kuzu eti) ile de zenginleştirilebilir. Ayrıca sucuk veya pastırmayla da zenginleştirilebilen bu yemek, baklagillerin en lezzetli hallerinden biri.

Taste Atlas’tan güncel liste! Dünyanın en iyi sebze yemekleri: Bu Türk lezzeti listeye damgasını vurdu…

8 - CHANA MASALA / HİNDİSTAN

Kuzey Hindistan'a özgü bir spesiyalite olan chana masala, genellikle atıştırmalık, ana yemek veya kahvaltı olarak tüketilen keskin bir nohut körisidir. Hindistan'daki en popüler vejetaryen yemeği ve genellikle iş yerinde, okul kantinlerinde veya Hindistan ve Pakistan'daki törenlerde ve şenliklerde sıklıkla tüketiliyor.

SON DAKİKA