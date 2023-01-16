The Last of Us hangi platformda yayınlanıyor? The Last of Us 1. bölüm çıktı mı, kaç bölüm olacak, oyuncuları kim?

LAST OF US KONUSU

14 yaşındaki Ellie, tüm insanlığı yok eden bir salgının tek çaresidir. Gözü pek bir kaçakçı olan Joel, Ellie'yi bilim insanlarına teslim etmek için tutulur. Baskı altında bir karantina bölgesinden Ellie'yi kaçırmak zorunda olan Joel, çok geçmeden Ellie ile bir bağ kurar. Küçük bir iş gibi görünen bu kurtarma operasyonu vahşi ve acımasız bir hayatta kalma mücadelesine dönecektir.