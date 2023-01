Haberler Keşfet The Last of Us hangi platformda yayınlanıyor? The Last of Us 1. bölüm çıktı mı, kaç bölüm olacak, oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:23

Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin başrollerini paylaştığı, Playstation 3'e çıkış yapan Naughty Dog geliştirici ekibinin yaptığı Last of Us'ın dizi uyarlaması çıktı. 85 dakikalık ilk bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen yapım için "The Last of Us hangi platformda?" sorusu yanıt arıyor. The Last of Us 1. bölüm sonrası beklentiler daha da artarken, dizi IMDB'de 9.5 puana sahip. Peki, Last of Us nerede, hangi platformda? The Last of Us oyuncuları kim, konusu ne, kaç sezon olacak? İşte konu hakkında detaylar