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Haberler Keşfet The Last of Us hangi platformda yayınlanıyor? The Last of Us 1. bölüm çıktı mı, kaç bölüm olacak, oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 14:23

The Last of Us hangi platformda yayınlanıyor? The Last of Us 1. bölüm çıktı mı, kaç bölüm olacak, oyuncuları kim?

Pedro Pascal ve Bella Ramsey'nin başrollerini paylaştığı, Playstation 3'e çıkış yapan Naughty Dog geliştirici ekibinin yaptığı Last of Us'ın dizi uyarlaması çıktı. 85 dakikalık ilk bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen yapım için "The Last of Us hangi platformda?" sorusu yanıt arıyor. The Last of Us 1. bölüm sonrası beklentiler daha da artarken, dizi IMDB'de 9.5 puana sahip. Peki, Last of Us nerede, hangi platformda? The Last of Us oyuncuları kim, konusu ne, kaç sezon olacak? İşte konu hakkında detaylar

The Last of Us hangi platformda yayınlanıyor? The Last of Us 1. bölüm çıktı mı, kaç bölüm olacak, oyuncuları kim?

"The Last of Us hangi platformda yayınlanacak, nerede?" sorusu dizi ve oyunseverler tarafından yanıt arıyor. Son yılların en iyi oyunlarından olan Last of Us dizisiyle ekranlardaki yerini alacak. HBO'nun yaptığı dizinin Türkiye dağıtıcısı belli oldu.

The Last of Us hangi platformda yayınlanıyor? The Last of Us 1. bölüm çıktı mı, kaç bölüm olacak, oyuncuları kim?

LAST OF US KONUSU

14 yaşındaki Ellie, tüm insanlığı yok eden bir salgının tek çaresidir. Gözü pek bir kaçakçı olan Joel, Ellie'yi bilim insanlarına teslim etmek için tutulur. Baskı altında bir karantina bölgesinden Ellie'yi kaçırmak zorunda olan Joel, çok geçmeden Ellie ile bir bağ kurar. Küçük bir iş gibi görünen bu kurtarma operasyonu vahşi ve acımasız bir hayatta kalma mücadelesine dönecektir.

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The Last of Us hangi platformda yayınlanıyor? The Last of Us 1. bölüm çıktı mı, kaç bölüm olacak, oyuncuları kim?

LAST OF US OYUNCULARI

Pedro Pascal,Bella Ramsey,Gabriel Luna,Merle Dandridge,Anna Torv,Murray Bartlett,Nick Offerman,Storm Reid,Nico Parker,Lamar Johnson,Keivonn Woodard

The Last of Us hangi platformda yayınlanıyor? The Last of Us 1. bölüm çıktı mı, kaç bölüm olacak, oyuncuları kim?

LAST OF US KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Last of Us 9 bölüm olacak. ikinci sezon çıkıp çıkmayacağı kesin değil.

The Last of Us hangi platformda yayınlanıyor? The Last of Us 1. bölüm çıktı mı, kaç bölüm olacak, oyuncuları kim?

LAST OF US HANGİ KANALDA?

HBO tarafından yapılan dizinin Türkiye yayıncısı Blu TV oldu. Dizi BluTV'den izlenebilir.

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