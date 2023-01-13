Haberler Keşfet TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sosyal Konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi

Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:23

TOKİ Ankara kuraları dün itibariyle sona erdi. Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Ballıkuyumcu, Sincan, Yenipeçenek, Saraycık, Gölbaşı, Gerder ve Mamak ilçelerinde kuralar noter huzurunda yapıldı. Haymana'da ise az başvuru sebebiyle kuralar yapılmadı. 2+1 3+1 18 bin 450 konut, hak sahiplerinin oldu. TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi her ilçe için e devlet üzerinden "TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları" sorgulaması ile öğrenilebilir. İşte TOKİ Ankara sonuçları isim listesi 2+1 3+1