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Haberler Keşfet TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sosyal Konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:23

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sosyal Konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi

TOKİ Ankara kuraları dün itibariyle sona erdi. Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Şereflikoçhisar, Etimesgut, Ballıkuyumcu, Sincan, Yenipeçenek, Saraycık, Gölbaşı, Gerder ve Mamak ilçelerinde kuralar noter huzurunda yapıldı. Haymana'da ise az başvuru sebebiyle kuralar yapılmadı. 2+1 3+1 18 bin 450 konut, hak sahiplerinin oldu. TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi her ilçe için e devlet üzerinden "TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları" sorgulaması ile öğrenilebilir. İşte TOKİ Ankara sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sosyal Konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi

2+1 3+1 Sosyal Konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden her kura çekilişi sonrası erişime açılıyor. 250 bin Sosyal Konut projesinde İstanbul'dan sonra en fazla konut Ankara'da yapılacak. Mamak TOKİ Ankara kura sonuçları dün itibariyle sona erdi ve "TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi" e devlet üzerinden öğreniliyor. İşte detaylar…

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sosyal Konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara kuraları 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kura sonucu belli oldu.

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TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sosyal Konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi

5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi ilan edildi. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte, detaylar;

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sosyal Konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: Sosyal Konut TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

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