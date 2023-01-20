Haberler Keşfet TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1

Giriş Tarihi: 20.01.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 10:25

TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1

Sosyal konut projesi kura takviminde 6. Etap sona eriyor. 7. Etap illeri arasında Bursa da yer alıyor. Toplamda 8 bin 650 konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bursa kura çekimi tarihleri takvimde yerini aldı. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde çekilecek kuralar için bekleyiş başladı. Canlı yayın ile takip edilecek kura çekilişi ardından TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama ekranı açılacak. Peki, Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, detaylar…