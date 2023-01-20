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Haberler Keşfet TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1
Giriş Tarihi: 20.01.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 10:25

TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1

Sosyal konut projesi kura takviminde 6. Etap sona eriyor. 7. Etap illeri arasında Bursa da yer alıyor. Toplamda 8 bin 650 konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Bursa kura çekimi tarihleri takvimde yerini aldı. Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde çekilecek kuralar için bekleyiş başladı. Canlı yayın ile takip edilecek kura çekilişi ardından TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama ekranı açılacak. Peki, Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, detaylar…

TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1

TOKİ Bursa kura çekilişi tarihi başvuru yapan adaylar için paylaşıldı. 250 bin sosyal konut kurası 7. Etapta yer alan Bursa kuraları için geri sayım başladı. 81 ilde gerçekleştirilen kuralar noter huzurunda yapılırken canlı yayın ile kamuoyuna aktarılıyor. TOKİ Bursa kura sonuçları 2+1 3+1 listesini sorgulamaya başladı. Peki, TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar…

TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1

TOKİ 7. ETAP KURALARI BURSA İLE BAŞLIYOR!

TOKİ kura çekilişi takviminde 6. etap tamamlanırken 7. Etaba dair ilk iller de takvimde yerini aldı. O iller arasında; Bursa, Burdur, Denizli gibi şehirler yer alıyor.

İşte, Bursa TOKİ kura çekimi tarihleri:

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TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

8 bin 650 konut Karacabey, Nilüfer, Orhangazi, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan, Harmancık, Keles, Orhaneli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulacak.

Bursa çekilişi 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak ve canlı yayın ile aktarılacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1

23 Ocak: Karacabey

25 Ocak: Nilüfer, Orhangazi

26 Ocak: Gürsu, İnegöl, Kestel

27 Ocak: Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Büyükorhan

28 Ocak: Harmancık, Keles, Orhaneli

TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? 2023 TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2+1 3+1

BURSA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama işlemleri 2+1 3+1 isim listesi ile araştırılacak. TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları e devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

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