TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi gündemdeki yerini koruyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güncellenen takvim ile 20-28 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller kamuoyuna duyuruldu. 6. Etabın başlamasıyla beraber İstanbul ve İzmir başta olmak üzere kalan iller için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. 2023 Mart ayında tamamlanması planlanan 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi her gün iki il şeklinde gerçekleşiyor. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Ocak TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet…