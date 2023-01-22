250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası her gün iki il şeklinde çekilmeye devam ediyor. 20-28 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan TOKİ kura takvimi resmi sitede paylaşıldı. İlk Evim çekilişleri içinap evam ediliyor.elirleme kurası 6. Etap başlarken İzmir ve İstanbul kura tarihleri araştırmaları hız kazandı. Mart ayına kadar devam edecek süreçte çekilişi tamamlanan illerin 2+1 3+1 isim listesi canlı yayın sonrası TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden yayınlanıyor. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Ocak TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi…