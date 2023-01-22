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Haberler Keşfet TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ OCAK 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 08:21

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ OCAK 2023: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir?

250 bin sosyal konut projesi hak sahibi belirleme kurası her gün iki il şeklinde çekilmeye devam ediyor. 20-28 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan TOKİ kura takvimi resmi sitede paylaşıldı. İlk Evim çekilişleri içinap evam ediliyor.elirleme kurası 6. Etap başlarken İzmir ve İstanbul kura tarihleri araştırmaları hız kazandı. Mart ayına kadar devam edecek süreçte çekilişi tamamlanan illerin 2+1 3+1 isim listesi canlı yayın sonrası TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden yayınlanıyor. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023 Ocak TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi…

TOKİ kura takvimi Ocak 2023: Sosyal konut kura tarihleri ile İstanbul ve İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi gündemdeki yerini koruyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından güncellenen takvim ile 20-28 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller kamuoyuna duyuruldu. 6. Etabın başlamasıyla beraber İstanbul ve İzmir başta olmak üzere kalan iller için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. 2023 Mart ayında tamamlanması planlanan 250 bin sosyal konut projesi kura çekilişi her gün iki il şeklinde gerçekleşiyor. Peki, TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2023 Ocak TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet…

TOKİ kura takvimi Ocak 2023: Sosyal konut kura tarihleri ile İstanbul ve İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. Noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar hak sahiplerini buluyor.

Haftalık olarak güncellenen takvim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aktarılıyor.

Yeni TOKİ kura takvimi paylaşıldı. Böylece 20-28 Ocak 2023 tarihleri arasında kurası çekilecek iller belli oldu!

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TOKİ kura takvimi Ocak 2023: Sosyal konut kura tarihleri ile İstanbul ve İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 - 28 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

20 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Antalya ve Kocaeli'nde devam ederken Yalova, Isparta, Bursa, Burdur ve Denizli sonuçları açıklanacak.

İşte, güncel takvim:

TOKİ kura takvimi Ocak 2023: Sosyal konut kura tarihleri ile İstanbul ve İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

TOKİ kura takvimi Ocak 2023: Sosyal konut kura tarihleri ile İstanbul ve İzmir TOKİ kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak?

23-24 Ocak 2023: Isparta

23-28 Ocak 2023: Bursa

25 Ocak 2023: Burdur

26-27 Ocak 2023: Denizli

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