Trabzon Belediye Başkan adayları ve partileri! 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayları kim?

TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|TRABZON
|AHMET METİN
|GENÇ
|İYİ PARTİ
|TRABZON
|MUHAMMET
|ERKAN
|DEMOKRATİK SOL PARTİ
|TRABZON
|UĞUR
|ERDEN
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|TRABZON
|LOKMAN
|ÖZTÜRK
|HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
|TRABZON
|BEDRİYE
|ZIRIĞ
|TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ
|TRABZON
|AHMET
|BİRİNCİ
|ZAFER PARTİSİ
|TRABZON
|FERHAT
|TÜYSÜZ
|HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ
|TRABZON
|HACER
|EFE
|TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ
|TRABZON
|BAYRAM
|İPEKÇİ
|BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
|TRABZON
|ÖMER
|TURAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|TRABZON
|HASAN SÜHA
|SARAL
|HÜR DAVA PARTİSİ
|TRABZON
|RIDVAN
|YILDIRIM
|HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ
|TRABZON
|MEHMET ALİ
|SÖNMEZ
|ADALET BİRLİK PARTİSİ
|TRABZON
|RECEP
|KADI
|MİLLET PARTİSİ
|TRABZON
|YUSUF
|AYDIN
|TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ
|TRABZON
|SÜLEYMAN
|HACIBEKTAŞOĞLU
|DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ
|TRABZON
|SELÇUK
|KESKİN
|SAADET PARTİSİ
|TRABZON
|RECEP
|YAKUPHAN
|VATAN PARTİSİ
|TRABZON
|HÜSEYİN CELAL
|DİHKAN
|BAĞIMSIZ
|TRABZON
|SADULLAH
|YILMAZ
|BAĞIMSIZ
|TRABZON
|İBRAHİM
|TOPUZ