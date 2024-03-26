Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Trabzon Belediye Başkan adayları ve partileri! 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayları kim?
Giriş Tarihi: 26.03.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 15:37

Trabzon Belediye Başkan adayları ve partileri! 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayları kim?

Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı Türkiye Yerel Seçimleri'nde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. Geri sayım devam ederken seçmenler, ikamet ettikleri ilde hangi partiden kimin aday olduğunu öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. YSK kesin aday listesi ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2024 belli oldu. İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Trabzon Belediye Başkan adayları listesi 2024…

Trabzon Belediye Başkan adayları ve partileri! 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayları kim?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayları 2024 belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kesin aday listesi yayımlandı. Böylece 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir, il ve ilçelerde hangi partiyi, hangi aday temsil edecek sorusu yanıt buldu. 31 Mart seçimlerinde partilerin il ve ilçelerde aday gösterdiği isimlere sabah.com.tr seçim sayfası üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Peki, partilerin 2024 Trabzon Büyükşehir Belediyesi başkan adayları kim oldu? İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, Dem Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin 2024 Trabzon Belediye Başkan adayları listesi.

Trabzon Belediye Başkan adayları ve partileri! 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayları kim?

TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TRABZON AHMET METİN GENÇ
İYİ PARTİ TRABZON MUHAMMET ERKAN
DEMOKRATİK SOL PARTİ TRABZON UĞUR ERDEN
YENİDEN REFAH PARTİSİ TRABZON LOKMAN ÖZTÜRK
HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ TRABZON BEDRİYE ZIRIĞ
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ TRABZON AHMET BİRİNCİ
ZAFER PARTİSİ TRABZON FERHAT TÜYSÜZ
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ TRABZON HACER EFE
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ TRABZON BAYRAM İPEKÇİ
BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ TRABZON ÖMER TURAN
CUMHURİYET HALK PARTİSİ TRABZON HASAN SÜHA SARAL
HÜR DAVA PARTİSİ TRABZON RIDVAN YILDIRIM
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ TRABZON MEHMET ALİ SÖNMEZ
ADALET BİRLİK PARTİSİ TRABZON RECEP KADI
MİLLET PARTİSİ TRABZON YUSUF AYDIN
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ TRABZON SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ TRABZON SELÇUK KESKİN
SAADET PARTİSİ TRABZON RECEP YAKUPHAN
VATAN PARTİSİ TRABZON HÜSEYİN CELAL DİHKAN
BAĞIMSIZ TRABZON SADULLAH YILMAZ
BAĞIMSIZ TRABZON İBRAHİM TOPUZ
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Trabzon Belediye Başkan adayları ve partileri! 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayları kim?

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.

Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak.

İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

SEÇİM SONUÇLARI 2024 TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzon Belediye Başkan adayları ve partileri! 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye başkan adayları kim?
SON DAKİKA