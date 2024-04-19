TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı!

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, yüzde 15,1 ile Malta, yüzde 15,4 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.