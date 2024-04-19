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Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 12:11

TÜİK açıkladı! Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki çocuk nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 26, toplam çocuk sayısının 22 milyon 206 bin 34 olduğunu açıkladı. Aynı zamanda en popüler çocuk isimleri de belli oldu! İşte ayrıntılar...

DHA
TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı!

TÜİK, 'İstatistiklerle Çocuk, 2023' bültenini yayımladı. Buna göre; 2023 yıl sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu.

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı!

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun yüzde 48,5'ini oluştururken; bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2023 yılında yüzde 26 oldu.

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TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı!

Ayrıca, nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörüldü.

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı!

TÜRKİYE'NİN ÇOCUK NÜFUS ORANI AB'DEN YÜKSEK

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18 oldu. AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, yüzde 23,4 ile İrlanda, yüzde 21,1 ile Fransa, yüzde 20,9 ile İsveç olduğu görüldü.

TÜİK açıkladı! Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı!

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, yüzde 15,1 ile Malta, yüzde 15,4 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Portekiz oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

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