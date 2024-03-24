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Türkiye’de en ilginç seçim yarışı bu köyde: Muhtarı Almanya’dakiler belirleyecek!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
15:51
Türkiye’de en ilginç seçim yarışı bu köyde: Muhtarı Almanya’dakiler belirleyecek!
Batman'ın 10 haneli Yolveren köyünde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak 37 seçmenin 20'si, Almanya'da yaşıyor. 2 adayın yarıştığı köyde seçilecek olan muhtarı, köye gelecek seçmenlerin oyları belirleyecek. Muhtar adayı Cengiz Kıy, "Gözümüz Avrupa'daki seçmenlerde. Seçimde oy kullanma hakkı olanların sandık başına gelmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu...