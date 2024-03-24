Türkiye’de en ilginç seçim yarışı bu köyde: Muhtarı Almanya’dakiler belirleyecek!

Cengiz Kıy, 35 yıl boyunca köyde muhtarlık yapan Mehmet Alcu'nun geçen yıl vefat ettiğini ve atamayla yerine memur görevlendirildiğini ifade ederek, "Şimdi önümüzde yerel seçim var. Köyümüzde oy kullanma hakkı olan Avrupa'da seçmenlerimiz bulunuyor.