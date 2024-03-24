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Haberler Keşfet Türkiye’de en ilginç seçim yarışı bu köyde: Muhtarı Almanya’dakiler belirleyecek!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 15:51

Türkiye’de en ilginç seçim yarışı bu köyde: Muhtarı Almanya’dakiler belirleyecek!

Batman'ın 10 haneli Yolveren köyünde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak 37 seçmenin 20'si, Almanya'da yaşıyor. 2 adayın yarıştığı köyde seçilecek olan muhtarı, köye gelecek seçmenlerin oyları belirleyecek. Muhtar adayı Cengiz Kıy, "Gözümüz Avrupa'daki seçmenlerde. Seçimde oy kullanma hakkı olanların sandık başına gelmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu...

DHA
Türkiye’de en ilginç seçim yarışı bu köyde: Muhtarı Almanya’dakiler belirleyecek!

Batman merkeze bağlı Ezidilerin yaşadığı Yolveren köyünde 35 yıl süreyle rakipsiz olarak muhtarlık yapan Mehmet Alcu, geçen yıl hayatını kaybetti. Yerine atamayla bir memur muhtar olarak görev yapmaya başladı.

Türkiye’de en ilginç seçim yarışı bu köyde: Muhtarı Almanya’dakiler belirleyecek!

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cengiz Kıy ve Hasan Giy'in muhtar adayı olduğu 10 haneli köyde, oy kullanma hakkı olan 37 kişi bulunuyor. Ancak, bu 37 kişiden 20'si Almanya'da yaşıyor.

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Türkiye’de en ilginç seçim yarışı bu köyde: Muhtarı Almanya’dakiler belirleyecek!

Seçilecek olan muhtarı seçim zamanları veya yaz tatillerinde köye gelen seçmenlerin oyları belirleyecek. Adaylardan Cengiz Kıy, gelecek hafta Almanya'da seçmenlerin köye gelmeye başlayacaklarını söyledi.

Türkiye’de en ilginç seçim yarışı bu köyde: Muhtarı Almanya’dakiler belirleyecek!

Cengiz Kıy, 35 yıl boyunca köyde muhtarlık yapan Mehmet Alcu'nun geçen yıl vefat ettiğini ve atamayla yerine memur görevlendirildiğini ifade ederek, "Şimdi önümüzde yerel seçim var. Köyümüzde oy kullanma hakkı olan Avrupa'da seçmenlerimiz bulunuyor.

Türkiye’de en ilginç seçim yarışı bu köyde: Muhtarı Almanya’dakiler belirleyecek!

Seçmenlerin büyük bölümü Almanya'da oturuyor. Gözümüz, Avrupa'daki seçmenlerde. Muhtar adaylarının müracaatları son günde de olabiliyor. Köyümüzde şu anda 6-7 aile yaşıyor. Oy kullanma hakkı olanların yarısından fazlası Avrupa'da oturuyor.

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