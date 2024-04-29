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Türkiye’nin kadın isim haritası: Memleketinizde en çok kullanılan isim hangisi? Siz de listede olabilirsiniz!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
13:39
Türkiye’nin kadın isim haritası: Memleketinizde en çok kullanılan isim hangisi? Siz de listede olabilirsiniz!
TÜİK tarafından 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin kadın isim haritası yayınlandı Yayınlanan isim haritasına yalnızca 4 isim girebildi. Yıllar geçse de o isimler 7 bölgede 81 ilde yaygınlığını korumaya devam ediyor. Peki sizin memleketiniz de en çok kullanılan isim hangisi? Liste şaşırttı! Sizin isminiz de listede olabilir. İşte Türkiye'nin kadın isim haritası