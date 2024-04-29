Türkiye’nin kadın isim haritası: Memleketinizde en çok kullanılan isim hangisi? Siz de listede olabilirsiniz!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dikkat çeken bir araştırma yayınlandı. Türkiye'nin kadın isim haritası çıkarıldı. 81 ilde en çok kullanılan isim listesine yalnızca 4 isim girebildi. O illerle bütünleşmiş isimler her yeni doğana veriliyor. Peki, hangi şehirde en çok hangi kadın isimleri kullanılıyor?