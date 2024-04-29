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Haberler Keşfet Türkiye’nin kadın isim haritası: Memleketinizde en çok kullanılan isim hangisi? Siz de listede olabilirsiniz!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 13:39

Türkiye’nin kadın isim haritası: Memleketinizde en çok kullanılan isim hangisi? Siz de listede olabilirsiniz!

TÜİK tarafından 2023 yılı verilerine göre Türkiye'nin kadın isim haritası yayınlandı Yayınlanan isim haritasına yalnızca 4 isim girebildi. Yıllar geçse de o isimler 7 bölgede 81 ilde yaygınlığını korumaya devam ediyor. Peki sizin memleketiniz de en çok kullanılan isim hangisi? Liste şaşırttı! Sizin isminiz de listede olabilir. İşte Türkiye'nin kadın isim haritası

Türkiye’nin kadın isim haritası: Memleketinizde en çok kullanılan isim hangisi? Siz de listede olabilirsiniz!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dikkat çeken bir araştırma yayınlandı. Türkiye'nin kadın isim haritası çıkarıldı. 81 ilde en çok kullanılan isim listesine yalnızca 4 isim girebildi. O illerle bütünleşmiş isimler her yeni doğana veriliyor. Peki, hangi şehirde en çok hangi kadın isimleri kullanılıyor?

Türkiye’nin kadın isim haritası: Memleketinizde en çok kullanılan isim hangisi? Siz de listede olabilirsiniz!

81 İL, 4 İSİM

81 ilin isim haritası sonucu şaşırttı. 81 il genelinde en yaygın 4 kadın ismi bulunuyor. Liste şöyle:

1-Fatma

2-Ayşe

3-Zeynep

4-Hatice

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Türkiye’nin kadın isim haritası: Memleketinizde en çok kullanılan isim hangisi? Siz de listede olabilirsiniz!

MARMARA'DA AÇIK ARA TEK İSİM!

İstanbul - Fatma

Tekirdağ - Fatma

Edirne - Fatma

Kırklareli - Fatma

Balıkesir - Fatma

Çanakkale - Fatma

Bursa - Fatma

Bilecik - Fatma

Sakarya - Fatma

Kocaeli - Fatma

Yalova – Fatma

Türkiye’nin kadın isim haritası: Memleketinizde en çok kullanılan isim hangisi? Siz de listede olabilirsiniz!

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İzmir- Fatma

Manisa -Ayşe

Aydın -Fatma

Denizli -Fatma

Muğla -Fatma

Afyonkarahisar -Ayşe

Kütahya -Ayşe

Uşak – Ayşe

Türkiye’nin kadın isim haritası: Memleketinizde en çok kullanılan isim hangisi? Siz de listede olabilirsiniz!

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Amasya- Fatma

Artvin -Fatma

Bartın-Fatma

Bayburt -Fatma

Bolu -Fatma

Çorum -Fatma

Düzce -Fatma

Gümüşhane- Fatma

Giresun- Fatma

Karabük- Fatma

Kastamonu Fatma

Ordu- Fatma

Rize- Fatma

Samsun Fatma

Sinop- Fatma

Tokat- Fatma

Trabzon - Fatma

Zonguldak- Fatma

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