ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir.

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

Hazreti Muhammed Efendimiz (s.a.v) Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed (s.a.v) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.