Üç aylar ibadetleri milyonlarca Müslümanın gündemindeki yerini aldı. Recep ayı ile başlayan ve Ramazan ayı ile biten mübarek üç aylara 23 Ocak 2023 Pazartesi günü girilecek. Bu noktada bu mübarek aylarda ibadet ve dua edip zikir çekecek olan Müslümanlar, manevi huzura kavuşmak için ''Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur?'' sorularına yanıt arıyor. Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile belli oldu. İşte Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Recep, Şaban ve Ramazan ayında yaptığı ibadetler ve 3 aylarda yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler...