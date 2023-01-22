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Haberler Keşfet Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı: Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, üç aylarda neler yapılır?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 12:51

Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı: Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, üç aylarda neler yapılır?

Üç aylar ibadetleri milyonlarca Müslümanın gündemindeki yerini aldı. Recep ayı ile başlayan ve Ramazan ayı ile biten mübarek üç aylara 23 Ocak 2023 Pazartesi günü girilecek. Bu noktada bu mübarek aylarda ibadet ve dua edip zikir çekecek olan Müslümanlar, manevi huzura kavuşmak için ''Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur?'' sorularına yanıt arıyor. Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile belli oldu. İşte Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Recep, Şaban ve Ramazan ayında yaptığı ibadetler ve 3 aylarda yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgiler...

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER: Üç aylarda nasıl ibadet edilir, nasıl namaz kılınır, hangi dualar ve sureler okunur?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam alemi, üç ayların başlangıcı olan Recep ayında yapılan ibadetler için araştırmalarını hızlandırdı. Dua ve tövbelerin Allah katında daha çok kabul olunduğuna inanılan bu aylara erişmenin huzurunu yaşayan Müslümanlar, ''Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar, sureler okunur?'' sorusuna yanıt arıyor. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) uyguladığı şekilde ibadet etmek isteyen müminler, 3 aylarda yapılacak olan ibadetler, okunacak dualar, sureler araştırmasına çıktı. İşte, Üç aylar ibadetleri, duaları, orucu ve namazı hakkında ayrıntılı bilgiler!

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER: Üç aylarda nasıl ibadet edilir, nasıl namaz kılınır, hangi dualar ve sureler okunur?

ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylar, Müslümanların diğer aylara oranla daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları zaman dilimleridir.

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eren Üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

Hazreti Muhammed Efendimiz (s.a.v) Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir. Hazreti Muhammed (s.a.v) Recep ve Şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tutmuştur.

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ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER: Üç aylarda nasıl ibadet edilir, nasıl namaz kılınır, hangi dualar ve sureler okunur?

ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

"Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER: Üç aylarda nasıl ibadet edilir, nasıl namaz kılınır, hangi dualar ve sureler okunur?

TÜRKÇE MEALİ

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER: Üç aylarda nasıl ibadet edilir, nasıl namaz kılınır, hangi dualar ve sureler okunur?

RECEP AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân.

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