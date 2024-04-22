Uzmanı anlattı: Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Herkesin atladığı o adım…

Çay poşetini ne kadar süre demlemeniz gerektiğine gelince, bu demlemenizin ne kadar güçlü olmasını istediğinize bağlıdır. Jake, mükemmel içecek için siyah çayın dört dakika demlenmesini öneriyor. Bazı kişiler daha uzun süre beklemek isteyebilir, ancak Jake, "hoş olmayan acılık ve burukluk" ile sonuçlanabileceği için çok uzun süre içeride bırakılmasını önermiyor.