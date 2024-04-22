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Uzmanı anlattı: Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Herkesin atladığı o adım…
Giriş Tarihi: 22.04.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
13:36
Uzmanı anlattı: Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Herkesin atladığı o adım…
Çay, sadece sabah kahvaltısında değil hem yemeklerden sonra hem de atıştırmalıklarla belki de en çok tükettiğimiz içecek. Türkiye'nin en sevilen içeceklerinden biri olan çayın demlenme şekli ise tadında önemli bir etkiye sahip. Bir uzman çayı en doğru ve lezzetli şekilde demleme yöntemini paylaştı.