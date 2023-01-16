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Haberler Keşfet WALİSON FONSECA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca nereli, mesleği ne, boyu kaç?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 18:23

WALİSON FONSECA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca nereli, mesleği ne, boyu kaç?

Survivor yarışmacısı Walison Fonseca hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takım kıyasıya rekabet edecek. Yarışmada Walison Fonseca ünlüler takımında performans sergiliyor. Brezilyalı yarışmacı, daha önce MasterChef Türkiye programına da katılmıştı. Peki, Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca hakkında merak edilenler.

WALİSON FONSECA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca nereli, mesleği ne, boyu kaç?

Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonuyla yayın hayatına başladı. Programda bu yıl performans gösteren yarışmacılardan biri de Walison Fonseca oldu. Survivor Walison, fiziksel gücün yanı sıra zekanın da ön planda olacağı yarışmada ünlüler takımında yer alıyor. 2020 yılında katıldığı MasterChef Türkiye ile adını duyuran Walison Fonseca'nın eşi Türk çıktı. Peki, Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli, kiminle evli? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca hayatı, boyu ve kilosu hakkında tüm bilgiler.

WALİSON FONSECA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca nereli, mesleği ne, boyu kaç?

SURVİVOR WALİSON FONSECA KİMDİR?

Brezilya'da dünyaya gelen Walison Fonseca, 34 yaşındadır.

3 yıldır Türkiye'de bulunmasına rağmen Türkçeyi oldukça iyi konuşan Walison Fonseca, aktörlük ve oyunculuk yapmaktadır.

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WALİSON FONSECA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca nereli, mesleği ne, boyu kaç?

2020 MasterChef yarışmasına katılarak adını duyuran Fonseca, şimdi de Survivor 2023 sezonunda ünlüler takımında performans sergiliyor.

WALİSON FONSECA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca nereli, mesleği ne, boyu kaç?

EŞİ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Survivor 2023 sezonunun renkli ismi Walison Fonseca, yaşam koçu Melisa Pınar ile evli.

WALİSON FONSECA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca nereli, mesleği ne, boyu kaç?

Walison, eşi Melisa Pınar ile aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. Sosyal medyada epey aktif olan Melisa Pınar, güzelliğiyle beğeni topluyor.

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