Haberler Keşfet WALİSON FONSECA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca nereli, mesleği ne, boyu kaç?

Giriş Tarihi: 16.01.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 18:23

WALİSON FONSECA KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca nereli, mesleği ne, boyu kaç?

Survivor yarışmacısı Walison Fonseca hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takım kıyasıya rekabet edecek. Yarışmada Walison Fonseca ünlüler takımında performans sergiliyor. Brezilyalı yarışmacı, daha önce MasterChef Türkiye programına da katılmıştı. Peki, Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç, ne iş yapıyor? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Walison Fonseca hakkında merak edilenler.