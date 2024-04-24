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Yaşarken kendi 'canlı cenazesini' düzenledi! Nedenini duyanlar inanamıyor...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
09:36
Yaşarken kendi 'canlı cenazesini' düzenledi! Nedenini duyanlar inanamıyor...
Cenazeler, genelde sevenlerinin bir araya gelip yakın zamanda hayatını kaybeden kişiyi anması için yapılan hüzünlü ve melankolik bir olaydır. Ancak bu yakın zamanda düzenlenen bu cenazede hayatını kaybeden bir kişi yok. Singapur'da yaşanan bu olayda bir kadın hayattayken kendi cenazesini düzenledi.