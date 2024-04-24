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Haberler Keşfet Yaşarken kendi 'canlı cenazesini' düzenledi! Nedenini duyanlar inanamıyor...
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:36

Yaşarken kendi 'canlı cenazesini' düzenledi! Nedenini duyanlar inanamıyor...

Cenazeler, genelde sevenlerinin bir araya gelip yakın zamanda hayatını kaybeden kişiyi anması için yapılan hüzünlü ve melankolik bir olaydır. Ancak bu yakın zamanda düzenlenen bu cenazede hayatını kaybeden bir kişi yok. Singapur'da yaşanan bu olayda bir kadın hayattayken kendi cenazesini düzenledi.

Yaşarken kendi ’canlı cenazesini’ düzenledi! Nedenini duyanlar inanamıyor...

Michelle 'Mike' Ng, 2021 yılında kendisine nadir görülen bir yumurtalık kanseri teşhisi konulduktan sonra son günlerinde etkinliğe ev sahipliği yapmaya karar verdiğinde henüz 29 yaşındaydı.

Yaşarken kendi ’canlı cenazesini’ düzenledi! Nedenini duyanlar inanamıyor...

Etkinlik, yabancı bir medya ajansı tarafından kayda alındı ve 17 dakikalık bir video haline getirildi.

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Yaşarken kendi ’canlı cenazesini’ düzenledi! Nedenini duyanlar inanamıyor...

Singapur'da gerçekleştirilen olayda Mike, 'korkutucu' olarak nitelendirdiği ölüm süreci hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Yaşarken kendi ’canlı cenazesini’ düzenledi! Nedenini duyanlar inanamıyor...

Mike, yıllardır görmediği bir arkadaşıyla duygusal bir şekilde selamlaştığı anlar da duygulandırdı.

Yaşarken kendi ’canlı cenazesini’ düzenledi! Nedenini duyanlar inanamıyor...

Sık sık şakalar yapan Mike sevdikleriyle hem güldüğü hem duygusal anlar yaşadı.

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