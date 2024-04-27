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Haberler Keşfet Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 15:57

Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...

Bir okul gösterisinde büyükanne ve büyük babayı oynayan herhangi bir küçük çocuk yaşlı birinin sesini çıkarmak istediğinde her zaman tiz ve cızırtılı bir ses taklidi yapar. Her ne kadar tasvir edilenin bir karikatür olduğunu hepimiz anlasak da, benzer değişikliklerin giderek kendi sesimizde de belirginleştiğinin farkında olmayabiliriz. Sesinizin dengesizleştiğini, zayıfladığını veya soluklaştığını fark ettiyseniz, yaşlanan sesteki değişiklikleri ifade eden bir terim olan presbifoni belirtileri yaşıyor olabilirsiniz.

Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde konuşma-dil patoloğu ve öğretim üyesi olan Lisa Vinney'e göre, bu değişiklikler genellikle yaşlandıkça tüm insanlarda bir dereceye kadar meydana geliyor. "Ancak bu değişiklikler genetik, yaşam tarzı ve sağlık faktörleri sayesinde daha hızlı gerçekleşebilir veya daha belirgin olabilir."

Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...

Vinney, yakın zamanda yapılan bir meta-analizin, halihazırda ses bozukluğu olduğu belirlenen yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan 11 çalışmanın %17,87'sinde presbifoni bulunduğunu öne sürdüğünü açıkladı. Vinney, "Bu genel bir yaşlı yetişkinler örneği değil, kendilerini ses sorunlarıyla tanımlayan yaşlı yetişkinlerden oluşan bir örnekti" diye açıkladı.

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Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...

Dr. Dehra McGuire, presbifoninin 50'li yaşlarda başlayabildiğini, ancak insanlar yaşlandıkça yaygınlığının arttığını söyledi. "Gördüğüm hastaların çoğu emeklilik yaşı civarında veya daha yaşlı" dedi.

Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...

NEDEN OLUYOR?

Dr. Robert T. Sataloff, yaşlandıkça sesin zayıflamasına katkıda bulunabilecek bir dizi faktörden bahsetti. "Hormonal, nörolojik, metabolik ve çevresel etkilerden dolayı ses tellerimiz kas kütlesini kaybediyor" dedi. "Kaslar köreldikçe ve hacimleri azaldıkça, ses telleri o kadar sıkı kapanmaz, dolayısıyla ses zayıflar ve soluklaşır."

Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...

"Ayrıca ses tellerinin yüzey tabakasının kalınlığında, sinir liflerinin sayısında, sesin güç kaynağını oluşturan solunum sistemi ve buna bağlı karın ve göğüs kaslarının kuvvet ve etkinliğinde, üst kısımdaki dokularda değişiklikler olur. Gırtlak, boğaz ağzı, dil ve başka yerlerdeki ses kıvrımları, yüz kemik yapısındaki değişiklikler ve sesin tonunu etkileyen diğer değişiklikler" diye ekledi.

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