Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde konuşma-dil patoloğu ve öğretim üyesi olan Lisa Vinney'e göre, bu değişiklikler genellikle yaşlandıkça tüm insanlarda bir dereceye kadar meydana geliyor. "Ancak bu değişiklikler genetik, yaşam tarzı ve sağlık faktörleri sayesinde daha hızlı gerçekleşebilir veya daha belirgin olabilir."