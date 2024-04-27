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Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...
Giriş Tarihi: 27.04.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
15:57
Yaşımız ilerledikçe sesimiz neden daha yaşlı çıkar? Meğer ardındaki neden oymuş...
Bir okul gösterisinde büyükanne ve büyük babayı oynayan herhangi bir küçük çocuk yaşlı birinin sesini çıkarmak istediğinde her zaman tiz ve cızırtılı bir ses taklidi yapar. Her ne kadar tasvir edilenin bir karikatür olduğunu hepimiz anlasak da, benzer değişikliklerin giderek kendi sesimizde de belirginleştiğinin farkında olmayabiliriz. Sesinizin dengesizleştiğini, zayıfladığını veya soluklaştığını fark ettiyseniz, yaşlanan sesteki değişiklikleri ifade eden bir terim olan presbifoni belirtileri yaşıyor olabilirsiniz.