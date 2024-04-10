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Yattığınız saatler zeka seviyenizi belirliyor… Bilim insanları en zeki insanların uyku saatini açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
14:07
Yattığınız saatler zeka seviyenizi belirliyor… Bilim insanları en zeki insanların uyku saatini açıkladı!
İnsanların IQ seviyesi ile uyku düzeni arasında bir bağlantı olabileceği yapılan araştırmalar sonucunda öne sürüldü. Londra School of Economics Psikoloji Profesörü Satoshi Kanazawa, geceleri uyanık kalan ve zihnini kullanması gereken aktiviteler yapan insanların daha zeki olduğunu belirtiyor. Özellikle gece 23:41, 00:10, 00:29, 00:35, 01:44'te uyuyan insanlar…