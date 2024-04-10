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Haberler Keşfet Yattığınız saatler zeka seviyenizi belirliyor… Bilim insanları en zeki insanların uyku saatini açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.04.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 14:07

Yattığınız saatler zeka seviyenizi belirliyor… Bilim insanları en zeki insanların uyku saatini açıkladı!

İnsanların IQ seviyesi ile uyku düzeni arasında bir bağlantı olabileceği yapılan araştırmalar sonucunda öne sürüldü. Londra School of Economics Psikoloji Profesörü Satoshi Kanazawa, geceleri uyanık kalan ve zihnini kullanması gereken aktiviteler yapan insanların daha zeki olduğunu belirtiyor. Özellikle gece 23:41, 00:10, 00:29, 00:35, 01:44'te uyuyan insanlar…

Yattığınız saatler zeka seviyenizi belirliyor… Bilim insanları en zeki insanların uyku saatini açıkladı!

Londra'da yapılan bir araştırmaya göre, insanların IQ seviyesi ile uyku düzenleri arasında bir bağlantı bulunuyor. Zeka düzeyi düşük olan insanlar gece erken yatağa girmeyi tercih ederken, yüksek zekalı insanların geç uyuduğu iddia edildi. Öte yandan o saatlerde uyuyan insanlara da dikkat çekildi.

Yattığınız saatler zeka seviyenizi belirliyor… Bilim insanları en zeki insanların uyku saatini açıkladı!

IQ seviyesi ve uyku düzeninin birbiriyle doğrudan bağlantısı olduğunu savunan Londra School of Economics Psikoloji Profesörü Satoshi Kanazawa, geceleri uyanık kalan ve zihnini kullanması gereken aktiviteler yapan insanların daha zeki olduğunu belirtiyor.

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Yattığınız saatler zeka seviyenizi belirliyor… Bilim insanları en zeki insanların uyku saatini açıkladı!

Zeka düzeyi daha daha düşük olanlar ise yatağa erken girmeyi tercih ediyor. Bu insanların ise gündüz,iş süresi zarfında daha üretken ve aktif olduğunu belirtiyor.

Yattığınız saatler zeka seviyenizi belirliyor… Bilim insanları en zeki insanların uyku saatini açıkladı!

American Study Dergisinin Amerikalı gençler üzerinde yaptığı bir araştırmanın sonuçları ise şunu gösteriyor;

Zeki insanlar, hem hafta içi günlerde hem de hafta sonları, normal bir IQ seviyesine sahip insanlardan çok daha geç yatıyor, zihinsel aktivitileri gece gerçekleştiriyor.

Yattığınız saatler zeka seviyenizi belirliyor… Bilim insanları en zeki insanların uyku saatini açıkladı!

Yayınlanan bir rapora göre geç yatan insanların ruh sağlıklarının yerinde olduğu ve daha az stres yaşadığı kanıtlanmış. Bunda en büyük etki kortizol adında kas ağrısı, baş ağrısı ve soğuk algınlığına neden olan bir madde.

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