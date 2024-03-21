Yeşilçam’ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber geldi! Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

"BÜYÜK PARALAR KAZANMADIM"

Geçtiğimiz yıllarda bir röportaj veren Bahar Öztan, "Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhalde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hala insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hala seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı.