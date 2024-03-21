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Yeşilçam’ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber geldi! Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
23:52
Yeşilçam’ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber geldi! Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan'dan acı haber geldi. Yediden yetmişe herkesin hayran olduğu Bahar Öztan özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazınmıştı.Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu bir süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu. Daha önce 3 kez kanseri yenen Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu yaşamını yitirdi. Peki, Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar.