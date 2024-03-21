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Haberler Keşfet Yeşilçam’ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber geldi! Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 23:52

Yeşilçam’ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber geldi! Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan'dan acı haber geldi. Yediden yetmişe herkesin hayran olduğu Bahar Öztan özellikle Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmler ile hafızalara kazınmıştı.Yıllar geçse bile güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu bir süredir kolon kanseriyle mücadele ediyordu. Daha önce 3 kez kanseri yenen Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu yaşamını yitirdi. Peki, Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar.

Yeşilçam’ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber geldi! Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

'Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımlarında rol alan Bahar Öztan'dan sevenlerini yasa boğan acı haber geldi. Daha önce kanseri 3 kez yenen usta oyuncunun 4. kez kanser tedavisi gördüğü biliniyordu. Ne yazık ki Yeşilçam2ın usta oyuncusu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında, nereli ve neden öldü? İşte Bahar Öztan dizi-filmleri ve hayatına dair merak edilenler.

Yeşilçam’ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber geldi! Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

BAHAR ÖZTAN HAYATINI KAYBETTİ!

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan yaşamını yitirdi.

Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseriyle nedeniyle 61 yaşında vefat etti. Öztan, yarın ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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Yeşilçam’ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber geldi! Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

"DUALARINIZA İHTİYACIM VAR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Bahar Öztan; "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul'a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" demişti.

Yeşilçam’ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber geldi! Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

"BÜYÜK RAHATSIZLIKLAR GEÇİRDİM"

Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar...

Yeşilçam’ın Gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber geldi! Bahar Öztan kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

"BÜYÜK PARALAR KAZANMADIM"

Geçtiğimiz yıllarda bir röportaj veren Bahar Öztan, "Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhalde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hala insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hala seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı.

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