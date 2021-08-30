47 yaşındaki Arzum Onan’dan oğlu Can ile havuz pozu! Arzum Onan’ın oğlu Can Aslantuğ annesinin kopyası...

Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Son olarak final yapan Masumiyet dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan 17 yıl önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti. Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak oğlu Can Aslantuğ ile havuz pozunu paylaştı. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ oyuncunun takipçileri tarafından annesine benzetildi. İşte Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen çocukları...