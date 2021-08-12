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Haberler Galeri 47 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan yıllara meydan okudu! Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti!
Giriş Tarihi: 12.08.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 16:37

47 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan yıllara meydan okudu! Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti!

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 25 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Arzum Onan, önceki gün Çeşme'de bulunan bir plajda görüntülendi. Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla tanındı. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, bir süredir yaptığı mankenliğe yeni bir iş de ekledi. Oyunculuk yapmaya başlayan ünlü isim, o yılların en popüler dizilerinden "Sıcak Saatler"le muazzam bir popülerliğe kavuştu. Plajda 20 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ ve arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, sarı mayosuyla dikkat çekti. Arkadaşı ile birlikte geç saatlerde denize giren 47 yaşındaki güzel, fit haliyle gençlere taş çıkarttı.

47 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan yıllara meydan okudu! Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti!

Kendisi gibi oyuncu olan Mehmet Aslantuğ (59) ile 25 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Arzum Onan (47), önceki gün Çeşme'de bulunan bir plajda görüntülendi.

47 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan yıllara meydan okudu! Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti!

1993 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen Arzum Onan, İzmir Çeşme'de tatil yapıyor.

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47 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan yıllara meydan okudu! Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti!

Hürriyet'in haberine göre; Plajda 20 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ ve arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, sarı mayosuyla dikkat çekti. Arkadaşı ile birlikte geç saatlerde denize giren 47 yaşındaki güzel, fit haliyle gençlere taş çıkarttı.

47 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan yıllara meydan okudu! Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti!

Yaklaşık yarım saat boyunca Ege'nin serin sularının keyfini çıkaran Arzum Onan, daha sonra arkadaşıyla sohbet ederek locasına gitti.

47 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan yıllara meydan okudu! Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti!
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