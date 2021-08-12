47 yaşındaki tescilli güzel Arzum Onan yıllara meydan okudu! Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti!

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 25 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Arzum Onan, önceki gün Çeşme'de bulunan bir plajda görüntülendi. Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla tanındı. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, bir süredir yaptığı mankenliğe yeni bir iş de ekledi. Oyunculuk yapmaya başlayan ünlü isim, o yılların en popüler dizilerinden "Sıcak Saatler"le muazzam bir popülerliğe kavuştu. Plajda 20 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ ve arkadaşlarıyla sohbet eden oyuncu, sarı mayosuyla dikkat çekti. Arkadaşı ile birlikte geç saatlerde denize giren 47 yaşındaki güzel, fit haliyle gençlere taş çıkarttı.