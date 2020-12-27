48 yaşındaki Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile paylaşımına beğeni yağdı! Özcan Deniz Her şeyim senin...

Seni Çok Bekledim adlı yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özcan Deniz sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile birlikte çekilen fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Özcan Deniz paylaşımına, 'Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum' notunu düştü. İşte Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile beğeni yağan paylaşımı...