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Haberler Galeri 48 yaşındaki Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile paylaşımına beğeni yağdı! Özcan Deniz "Her şeyim senin..."

48 yaşındaki 'in oğlu Kuzey ile paylaşımına beğeni yağdı! Özcan Deniz "Her şeyim senin..."

adlı yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu. Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile birlikte çekilen fotoğrafını 'dan paylaştı. Özcan Deniz paylaşımına, 'Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum' notunu düştü. İşte ile beğeni yağan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 27.12.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 11:56
48 yaşındaki Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile paylaşımına beğeni yağdı! Özcan Deniz Her şeyim senin...

adlı yeni dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı.

48 yaşındaki Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile paylaşımına beğeni yağdı! Özcan Deniz Her şeyim senin...

'in ile evliliğinden Kuzey adında bir de oğlu oldu.

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48 yaşındaki Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile paylaşımına beğeni yağdı! Özcan Deniz Her şeyim senin...

Şarkıcı ve oyuncu , ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey ile birlikte çekilen fotoğrafını 'dan paylaştı.

48 yaşındaki Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile paylaşımına beğeni yağdı! Özcan Deniz Her şeyim senin...

İşte 'in oğlu Kuzey ile beğeni yağan paylaşımı...

48 yaşındaki Özcan Deniz'in oğlu Kuzey ile paylaşımına beğeni yağdı! Özcan Deniz Her şeyim senin...

paylaşımına, 'Her şeyim sensin, sen her şeyimsin. Canım oğlum' notunu düştü.

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