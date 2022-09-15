51 yaşına basan İclal Aydın’a kızı Lal’den duygusal kutlama! İclal Aydın’ın kızı Lal güzelliğini annesinden almış!

Giriş Tarihi: 15.09.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 06:46

Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın'ın oyunculuğunun yanı sıra güzelliği de dikkat çekiyor. Ekranlardan uzak kadığı dönemi iyi değerlendiren İclal Aydın, bu süreçte fazla kilolarından da kurtulmuştu. Zayıflamaya devam eden İclal Aydın sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırıyor. 51 yaşına basan İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal annesinin yeni yaşını nostaljik bir kare ile kutladı. İclal Aydın'ın kızı Lal duygusal paylaşımı ile ilgi odağı oldu. İşte İclal Aydın'ın kızı Lal Başbuğ'un 51. yaşını kutlayan annesine bebeklik karesi ile seslendiği o paylaşım...