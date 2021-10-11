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Haberler Galeri 52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızını gören söylemeden edemiyor!
Giriş Tarihi: 11.10.2021 06:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 06:34

52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızını gören söylemeden edemiyor!

Yargı dizisi ile ekranlara dönen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile yine adından söz ettirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları çok şaşırdı. Yedi yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncunun Deniz adını verdiği bir kızı daha oldu. Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor. Bakın Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz kime benziyor... İşte Yargı dizisi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal'ın kızları...

52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın kızını gören söylemeden edemiyor!

Yargı dizisi ile ekranlara dönen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile yine adından söz ettirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu.

52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın kızını gören söylemeden edemiyor!

Yedi yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:

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52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın kızını gören söylemeden edemiyor!

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım...

52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın kızını gören söylemeden edemiyor!

Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"demişti.

52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın kızını gören söylemeden edemiyor!

Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi. Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor.

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