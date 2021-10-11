52 yaşında ikinci kez baba olmuştu... Yargı’nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal’ın kızını gören söylemeden edemiyor!

Yargı dizisi ile ekranlara dönen usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hayat verdiği Metin komiser karakteri ile yine adından söz ettirdi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Savcı Ilgaz'ın babası 'Metin komiser'e hayat veren Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Yedi yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti: 'Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım... Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim''demişti. Hüseyin Avni Danyal ve eşi kızlarına Deniz adını verdi. Yargı'nın Metin komiseri Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz'i görenler söylemeden edemiyor. Bakın Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz kime benziyor... İşte Yargı dizisi oyuncusu Hüseyin Avni Danyal'ın kızları... Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Hüseyin Avni Danyal'ın kızı Deniz annesine oldukça benzetiliyor. HÜSEYİN AVNİ DANYAL VE KIZI DENİZ HÜSEYİN AVNİ DANYAL VE KIZLARI ELİF İLE DENİZ Ünlü isimlerin merak edilen çocuklarını sizler için derledik...