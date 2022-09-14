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Haberler Galeri 58'lik Hülya Avşar'dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu
Giriş Tarihi: 14.09.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:32

58'lik Hülya Avşar'dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar yine gündem oldu. Hülya Avşar, tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı 'Yapma Aşkım'ın klibinin yönetmenliğini yapmış, çekimleri Balat'ta yapılan klibe şarkıcının cüretkar sahneleri damga vurmuştu. Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı havuz paylaşımı ile adından söz ettirdi. Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Hülya Avşar o anları takipçileri ile paylaştı. İşte 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın sosyal medyayı sallayan olay paylaşımı...

58’lik Hülya Avşar’dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Hülya Avşar, daha önce 'Sensiz Kaldım' şarkısının klibini ve otobiyografik filmi 'Selfi'nin de yönetmenliğini yapmıştı. Avşar Kızı son olarak 'Yapma Aşkım'ın klibi için yönetmen koltuğuna oturdu.

58’lik Hülya Avşar’dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Güzelliğiyle dillere destan olan Hülya Avşar yine gündem olmuştu.

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58’lik Hülya Avşar’dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Hülya Avşar, tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı 'Yapma Aşkım'ın klibinin yönetmenliğini yapmış, çekimleri Balat'ta yapılan klibe şarkıcının cüretkar sahneleri damga vurmuştu.

58’lik Hülya Avşar’dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Klibi ile beğeni toplayan Hülya Avşar son olarak sosyal medya hesabından yaptığı havuz paylaşımı ile adından söz ettirmişti.

58’lik Hülya Avşar’dan havuzda şov! Avşar Kızı siyah bikinisiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu

Evinin bahçesinde havuz keyfi yapan Hülya Avşar o anları takipçileri ile paylaştı.

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