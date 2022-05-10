Giriş Tarihi: 10.05.2022 13:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 13:45

6 aylık hamile Demet Evgar karnına yaktığı kına ile poz verdi! 'Baby shower' değil Anadolu geleneğini tercih etti!

41 yaşında ilk bebeğine hamile olan Demet Evgar geçtiğimiz haftalarda gelinlik giymişti. Ünlü oyuncu Demet Evgar, son dönemde özel hayatındaki gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Demet Evgar, 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'dakı evlerinde aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Demet Evgar, son paylaşımı ile sosyal medyada ses getirdi. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, baby shower yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' yaptı. Dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen çok eski zamanlara dayanan bir Anadolu geleneği olduğu söylenen ritüelde Demet Evgar'ın karnına kına yakıldı. Demet Evgar, arkadaşları ile yaptığı bu farklı kutlamayı sosyal medya hesabından paylaştı. Demet Evgar kızına 'Mavi' ismini koyacağını açıklamıştı. İşte Demet Evgar'ın karnına kına yaktığı kutlamanın görüntüleri...