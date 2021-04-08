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Haberler Galeri 73 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan şoke eden itiraf!: Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler...
Giriş Tarihi: 08.04.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 17:15

73 yaşındaki 'dan şoke eden !: Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler...

73 yaşındaki , 'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Çocukluk yıllarından, özel hayatına kadar birçok itirafta bulunan Erdal Özyağcılar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle eşi ile tanışma hikayesini de anlatan usta oyuncu, sevilen oyuncunun o dönemlerde kendisinden bir üst sınıfta olduğunu söyledi. 'Ayağı çirkin birisiyle yapamam' diyen ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar hayranlarını şoke etti. İşte Erdal Özyağcılar'ın dikkat çeken itirafları...

73 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan şoke eden itiraf!: Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler...

73 yaşındaki , 'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu.

73 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan şoke eden itiraf!: Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler...

Çocukluk yıllarından, özel hayatına kadar birçok itirafta bulunan sosyal medyada gündem oldu.

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73 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan şoke eden itiraf!: Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler...

Özellikle eşi ile tanışma hikayesini de anlatan usta oyuncu, sevilen oyuncunun o dönemlerde kendisinden bir üst sınıfta olduğunu söyledi. 'Ayağı çirkin birisiyle yapamam' diyen ünlü oyuncu hayranlarını şoke etti. İşte Erdal Özyağcılar'ın dikkat çeken itirafları...

73 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan şoke eden itiraf!: Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler...

"ARKADAŞIMIN BELGESİYLE SINAVA GİRİP KAZANDIM"

Hayatını anlatan belgeseli izleyen Özyağcılar, 1960'lı yıllarda İlhan Ongan ismiyle İstanbul Belediye Konservatuarına girdiğinin anlatıldığını duyunca araya girerek herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu.

73 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan şoke eden itiraf!: Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler...

Usta sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Ankara Devlet Konservatuarına girdik ama kazanamadık. İlhan da 'ben de İstanbul Belediye Konservatuarı'na giriş belgesi var ama ben girmeyeceğim' dedi. Bende hemen o kağıdı versene ben gireyim dedim. Kağıdı aldım ve onunla girdim. Allah'tan sınava girerken nüfus kağıdı sormadılar. Sonrasında da sınavı kazandım."

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