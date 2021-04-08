73 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan şoke eden itiraf!: Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler...

Usta sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "Ankara Devlet Konservatuarına girdik ama kazanamadık. İlhan da 'ben de İstanbul Belediye Konservatuarı'na giriş belgesi var ama ben girmeyeceğim' dedi. Bende hemen o kağıdı versene ben gireyim dedim. Kağıdı aldım ve onunla girdim. Allah'tan sınava girerken nüfus kağıdı sormadılar. Sonrasında da sınavı kazandım."