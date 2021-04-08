73 yaşındaki Erdal Özyağcılar'dan şoke eden itiraf!: Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler...

73 yaşındaki Erdal Özyağcılar, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Çocukluk yıllarından, özel hayatına kadar birçok itirafta bulunan Erdal Özyağcılar sosyal medyada gündem oldu. Özellikle eşi Güzin Özyağcılar ile tanışma hikayesini de anlatan usta oyuncu, sevilen oyuncunun o dönemlerde kendisinden bir üst sınıfta olduğunu söyledi. 'Ayağı çirkin birisiyle yapamam' diyen ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar hayranlarını şoke etti. İşte Erdal Özyağcılar'ın dikkat çeken itirafları...