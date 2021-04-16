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Haberler Galeri Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım! Pars'ın o sözleri izleyenleri ağlattı...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 10:40

Acılı anne 'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım! Pars'ın o sözleri izleyenleri ağlattı...

Ünlü manken 'nın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu , 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğlu Pars'a 'ponçiğim' diye seslene ve ona olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün birinci yıl dönümünde Pars'ı sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı. Acılı anne Ebru Şallı oğlu Pars'ın video ve resimlerinden oluşan paylaşılarıyla yürekleri parçaladı. Pars'ın uyumadan önce annesine "Sen benim sahip olduğum en güzel şeysin" demesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İşte 'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı hüzünlü paylaşımlar...

Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım! Pars'ın o sözleri izleyenleri ağlattı...

Ünlü manken 'nın ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu , 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım! Pars'ın o sözleri izleyenleri ağlattı...

Oğlu Pars'a 'ponçiğim' diye seslene ve ona olan özlemini her fırsatta dile getiren , ölümünün birinci yıl dönümünde Pars'ı sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

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Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım! Pars'ın o sözleri izleyenleri ağlattı...

Acılı anne oğlu Pars'ın video ve resimlerinden oluşan paylaşılarıyla yürekleri parçaladı.

Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım! Pars'ın o sözleri izleyenleri ağlattı...

'nın oğlu Pars'ın uyumadan önce annesine "Sen benim sahip olduğum en güzel şeysin" demesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım! Pars'ın o sözleri izleyenleri ağlattı...

İşte 'nın oğlu 'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı hüzünlü paylaşımlar...

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