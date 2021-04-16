Acılı anne Ebru Şallı'dan oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümünde yürek yakan paylaşım! Pars'ın o sözleri izleyenleri ağlattı...

Ünlü manken Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, henüz 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti. Oğlu Pars'a 'ponçiğim' diye seslene ve ona olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün birinci yıl dönümünde Pars'ı Instagram sayfasında yaptığı duygusal paylaşımlarla andı. Acılı anne Ebru Şallı oğlu Pars'ın video ve resimlerinden oluşan paylaşılarıyla yürekleri parçaladı. Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın uyumadan önce annesine "Sen benim sahip olduğum en güzel şeysin" demesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. İşte Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı hüzünlü paylaşımlar...