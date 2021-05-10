Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya "Küçük Şeyma" diyorlardı ama babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği şaşırttı!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 11:09

'nın kızı 'ya "Küçük Şeyma" diyorlardı ama babaannesinin kopyası çıktı! ile Melisa'nın benzerliği şaşırttı!

'nın ile birlikteliğinden olan kızı en az babası kadar ünlü. 4 kız babası olan Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı "Küçük Şeyma" olarak bilinse de meğer babaannesinin kopyasıymış... Yıllar önce anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, bu 'nü de yine hüzünlü paylaşımı ile kutladı. Ilıcalı, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinde paylaşıp, "Sona ermeyecek özlemim her geçen gün artıyor" ifadelerine yer verdi. Acun Ilıcalı'nın annesini görenler "Melisa babaannesinin kopyasıymış" demeden edemedi. Acun Ilıcalı'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmadı. ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya Küçük Şeyma diyorlardı ama babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği şaşırttı!

'nın ile birlikteliğinden olan kızı en az babası kadar ünlü.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya Küçük Şeyma diyorlardı ama babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği şaşırttı!

4 kız babası olan 'nın en küçük kızı "Küçük Şeyma" olarak bilinse de meğer babaannesinin kopyasıymış...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya Küçük Şeyma diyorlardı ama babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği şaşırttı!

Yıllar önce anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden , bu 'nü de yine hüzünlü paylaşımı ile kutladı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya Küçük Şeyma diyorlardı ama babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği şaşırttı!

Ilıcalı, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinde paylaşıp, "Sona ermeyecek özlemim her geçen gün artıyor" ifadelerine yer verdi.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya Küçük Şeyma diyorlardı ama babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği şaşırttı!

'nın annesini görenler " babaannesinin kopyasıymış" demeden edemedi.

SON DAKİKA