Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa'ya Küçük Şeyma diyorlardı ama babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın annesi ile Melisa'nın benzerliği şaşırttı!

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. 4 kız babası olan Acun Ilıcalı'nın en küçük kızı Melisa Ilıcalı "Küçük Şeyma" olarak bilinse de meğer babaannesinin kopyasıymış... Yıllar önce anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı, bu Anneler Günü'nü de yine hüzünlü paylaşımı ile kutladı. Ilıcalı, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinde paylaşıp, "Sona ermeyecek özlemim her geçen gün artıyor" ifadelerine yer verdi. Acun Ilıcalı'nın annesini görenler "Melisa babaannesinin kopyasıymış" demeden edemedi. Acun Ilıcalı'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.