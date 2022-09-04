Giriş Tarihi: 04.09.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 04.09.2022 06:39

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle havasını attı! Eski halinden eser yok!

ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikte seneler içinde tanınmaz hale geldi. Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Oyuncunun dudaklarındaki ve burnundaki büyük değişim dikkatlerden kaçmadı. Tuğçe Özbudak son olarak beyaz derin yırtmaçlı elbisesiyle ilgi odağı oldu. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Özbudak'a yorum yağdı.