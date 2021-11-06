Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka biri oldu

Bir döneme damga vuran ve reytingleri kasıp kavuran Adanalı dizisinde rol alan Tuğçe Özbudak'ın değişimi herkesi şaşırtıyor. Başrollerinde, Oktay Kaynarca ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak, estetikle adeta bambaşka biri oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tuğçe Özbudak, yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın inanılmaz değişimi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar.