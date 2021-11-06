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Haberler Galeri Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka biri oldu
Giriş Tarihi: 06.11.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 17:52

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka biri oldu

Bir döneme damga vuran ve reytingleri kasıp kavuran Adanalı dizisinde rol alan Tuğçe Özbudak'ın değişimi herkesi şaşırtıyor. Başrollerinde, Oktay Kaynarca ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin yer aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak, estetikle adeta bambaşka biri oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tuğçe Özbudak, yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor. İşte Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın inanılmaz değişimi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar.

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka biri oldu

Bir döneme damga vuran Adanalı dizisinde canlandırdığı "Pınar" karakteriyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak'ın değişimi herkesi şaşırttı.

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka biri oldu

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin paylaştığı Adanalı dizisinde rol alan oyuncuların son hali internette en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

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Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka biri oldu

Reytingleri alt üst eden dizide Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak'ın değişimi ise herkesi şaşırttı.

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka biri oldu

Estetikle adeta bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’ın inanılmaz değişimi! Estetikle bambaşka biri oldu

İşte gelin olan Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın son hali:

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