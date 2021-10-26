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Haberler Galeri Adeta küçük Ali Atay! Hazal Kaya ile Ali Atay'ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali babası ile poz verdi "Maşallah" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 08:13 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 08:21

Adeta küçük Ali Atay! Hazal Kaya ile Ali Atay'ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali babası ile poz verdi "Maşallah" yorumları yağdı!

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Doğduğu günden beri babasına oldukça benzetilen "Küçük Ali Atay" denilen Fikret Ali sevimli halleri ile sosyal medyanın ilgi odağı oluyor. utlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kendileri kadar oğulları Fikret Ali de popüler. Son olarak babası Ali Atay ile poz veren Fikret Ali Atay "Maşallah" dedirtti. İşte Ali Atay'ın boncuk gözlü oğlu Fikret Ali ile beğeni yağan pozları...

Adeta küçük Ali Atay! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali babası ile poz verdi Maşallah yorumları yağdı!

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında evlenen Hazal Kaya, kısa bir süre sonra da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Adeta küçük Ali Atay! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali babası ile poz verdi Maşallah yorumları yağdı!

Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kendileri kadar oğulları Fikret Ali de ilgi odağı.

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Adeta küçük Ali Atay! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali babası ile poz verdi Maşallah yorumları yağdı!

Doğduğu günden beri babasına oldukça benzetilen "Küçük Ali Atay" denilen Fikret Ali sevimli halleri ile sosyal medyanın ilgi odağı oluyor.

Adeta küçük Ali Atay! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali babası ile poz verdi Maşallah yorumları yağdı!

Son olarak babası Ali Atay ile poz veren Fikret Ali Atay "Maşallah" dedirtti. İşte Ali Atay'ın boncuk gözlü oğlu Fikret Ali ile beğeni yağan pozları...

Adeta küçük Ali Atay! Hazal Kaya ile Ali Atay’ın boncuk gözlü oğulları Fikret Ali babası ile poz verdi Maşallah yorumları yağdı!
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