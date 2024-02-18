Giriş Tarihi: 18.02.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
08:48
Akasya Durağı'nın Zeyno'sunun değişimi muhteşem oldu! Sitare Akbaş güzelliğiyle mest etti!
Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali dudak uçuklattı. Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. Akasya Durağı'nun Zeyno'sunu siz bir de şimdi gördün!