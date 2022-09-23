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Haberler Galeri Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin'in kızı Alize büyüledi!
Giriş Tarihi: 23.09.2022 14:50 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 14:52

Aldatmak'ın Güzide'si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin'in kızı Alize büyüledi!

Atv'nin yeni sezon dizilerinden Aldatmak ilk bölümü ile gönülleri fethetti. Güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin performansı ile övgüleri topladı. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize büyüledi!

Usta oyuncu Vahide Perçin yeni sezonda Atv izleyicisiyle buluştu. Atv'nin yeni sezon dizilerinden Aldatmak ilk bölümü ile gönülleri fethetti.

Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize büyüledi!

Güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, yeni sezonun en iddialı dizilerinden "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize büyüledi!

Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize büyüledi!

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize büyüledi!

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

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