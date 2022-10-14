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Haberler Galeri Aldatmak'ın Hakim Güzide'si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin'in kızı Alize güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 14.10.2022 10:10

Aldatmak'ın Hakim Güzide'si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin'in kızı Alize güzelliğiyle büyüledi!

Atv'nin yeni sezon dizilerinden Aldatmak ilk bölümü ile gönülleri fethetti. Güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, Aldatmak dizisinin Güzide'si Vahide Perçin performansı ile övgüleri topladı. Yeni sezonun en iddialı dizilerinden "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

Aldatmak’ın Hakim Güzide’si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize güzelliğiyle büyüledi!

Usta oyuncu Vahide Perçin yeni sezonda Atv izleyicisiyle buluştu. Atv'nin yeni sezon dizilerinden Aldatmak ilk bölümü ile gönülleri fethetti.

Aldatmak’ın Hakim Güzide’si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize güzelliğiyle büyüledi!

Güçlü oyuncu kadrosunu bir araya getiren, yeni sezonun en iddialı dizilerinden "Aldatmak" dizisinde başrol olan Vahide Perçin sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

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Aldatmak’ın Hakim Güzide’si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize güzelliğiyle büyüledi!

Peki Vahide Perçin'in kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Aldatmak’ın Hakim Güzide’si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize güzelliğiyle büyüledi!

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Aldatmak’ın Hakim Güzide’si Vahide Perçin meğer kızı ile aynı dizideymiş! Vahide Perçin’in kızı Alize güzelliğiyle büyüledi!

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce aynı dizide birlikte yer alırken genç oyuncunun Vahide Perçin'in kızı olduğunu ilk defa duyanlar oldukça şaşırıyor.

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