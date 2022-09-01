Giriş Tarihi: 01.09.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 14:44

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Genç oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir'in değişimi sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir güzelliğiyle dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Tatil pozları ile takipçilerini mest eden Birsu Demir'in Instagram hallerine beğeni yağıyor. Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Genç oyuncu bu kez adeta kuğu gibi...