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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Genç oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’
Giriş Tarihi: 01.09.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 14:44

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Genç oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir'in değişimi sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir güzelliğiyle dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Tatil pozları ile takipçilerini mest eden Birsu Demir'in Instagram hallerine beğeni yağıyor. Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı. Genç oyuncu bu kez adeta kuğu gibi...

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Genç oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Genç oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Genç oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Genç oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

Değişimi muhteşem oldu.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir beyaz mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Genç oyuncu bu kez adeta ‘Kuğu gibi’

İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

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