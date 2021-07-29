Aleyna Tilki ile kardeşi Ayça çılgınca dans etti o anları anne Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den destek!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 'sır' adından bir şarkı yayınladı. Şarkının lansmanı ise ilginç anlara sahne oldu. Lansmanda Aleyna Tilki, bir robotla evlendi. Ünlü sanatçının nikah şahitleri ise Ersay Üner ve Cemalcan Seven oldu.