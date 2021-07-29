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Haberler Galeri Aleyna Tilki ile kardeşi Ayça çılgınca dans etti o anları anne Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den destek!
Giriş Tarihi: 29.07.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021 11:12

Aleyna Tilki ile kardeşi Ayça çılgınca dans etti o anları anne Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den destek!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı 'evleniyorum' paylaşımıyla olay olmuş gerçek çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 'sır' adından bir şarkı yayınladı. Şarkının lansmanı ise ilginç anlara sahne oldu. Lansmanda Aleyna Tilki, bir robotla evlendi. Ünlü sanatçının nikah şahitleri ise Ersay Üner ve Cemalcan Seven oldu. Aleyna Tilki'yi özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Kendisi gibi şarkıcı olma yolunda hızla ilerleyen kardeşi Ayça Tilki, babası ve annesi Havva Öztel'in hazır bulunduğu lansmana Aleyna Tilki'nin kız kardeşi ile dans şovu damga vurdu. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızlarının çılgın dansını sosyal medya hesabından paylaştı... Daha sonra kızlarına katılan Havva Öztel güzelliği ile hayran bıraktı. İşte Tilki ailesinin eğlenceli anları ve en az kızları kadar dikkat çeken Havva Öztel'in iddialı pozları...

Aleyna Tilki ile kardeşi Ayça çılgınca dans etti o anları anne Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den destek!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı 'evleniyorum' paylaşımıyla olay olmuş gerçek çok geçmeden ortaya çıkmıştı.

Aleyna Tilki ile kardeşi Ayça çılgınca dans etti o anları anne Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den destek!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, 'sır' adından bir şarkı yayınladı. Şarkının lansmanı ise ilginç anlara sahne oldu. Lansmanda Aleyna Tilki, bir robotla evlendi. Ünlü sanatçının nikah şahitleri ise Ersay Üner ve Cemalcan Seven oldu.

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Aleyna Tilki ile kardeşi Ayça çılgınca dans etti o anları anne Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den destek!

Aleyna Tilki'yi özel gününde ailesi de yalnız bırakmadı. Kendisi gibi şarkıcı olma yolunda hızla ilerleyen kardeşi Ayça Tilki, babası ve annesi Havva Öztel'in hazır bulunduğu lansmana Aleyna Tilki'nin kız kardeşi ile dans şovu damga vurdu.

Aleyna Tilki ile kardeşi Ayça çılgınca dans etti o anları anne Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den destek!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızlarının çılgın dansını sosyal medya hesabından paylaştı...

Aleyna Tilki ile kardeşi Ayça çılgınca dans etti o anları anne Havva Öztel paylaştı! Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den destek!

Daha sonra kızlarına katılan Havva Öztel güzelliği ile hayran bıraktı.

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