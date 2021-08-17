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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel memleketine tatile gitti! Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı...
Giriş Tarihi: 17.08.2021 14:51 Güncelleme Tarihi: 17.08.2021 14:52

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel memleketine tatile gitti! Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez de memleketinin tabelasının altında verdiği pozla olay yarattı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi. Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son paylaşımında göğüs frikiği ile dikkat çekti. Havva Öztel'in fotoğrafına "Bari sütyen giyseydin", "Sütyen seçimin yanlış" gibi yorumlar geldi. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in ilgi odağı olan pozları...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel memleketine tatile gitti! Havva Öztel’in fotoğrafı ’sütyen tartışması’ yarattı...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bu kez de memleketinin tabelasının altında verdiği pozla olay yarattı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel memleketine tatile gitti! Havva Öztel’in fotoğrafı ’sütyen tartışması’ yarattı...

Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel memleketine tatile gitti! Havva Öztel’in fotoğrafı ’sütyen tartışması’ yarattı...

Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel memleketine tatile gitti! Havva Öztel’in fotoğrafı ’sütyen tartışması’ yarattı...

Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son paylaşımında göğüs frikiği ile dikkat çekti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel memleketine tatile gitti! Havva Öztel’in fotoğrafı ’sütyen tartışması’ yarattı...

Havva Öztel'in fotoğrafına "Bari sütyen giyseydin", "Sütyen seçimin yanlış" gibi yorumlar geldi.

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