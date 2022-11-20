Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel otopark pozu ile yaktı geçti! Havva Öztel karın kasları ile kızına taş çıkardı!

Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 14:45

Genç popçu Aleyna Tilki son günlerde aşırıya kaçan paylaşımlarındaki çıplaklıkla eleştirilerin hedefi oluyor. Giyimi sıklıkla eleştirilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu. 43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından otopark pozunu paylaştı. Havva Öztel karın kaslarıyla şov yaptığı otopark pozu ile sosyal medyayı salladı. İşte fit hali ile övgüleri toplayan Havva Öztel'in otopark pozu...