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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel otopark pozu ile yaktı geçti! Havva Öztel karın kasları ile kızına taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 20.11.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 14:45

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel otopark pozu ile yaktı geçti! Havva Öztel karın kasları ile kızına taş çıkardı!

Genç popçu Aleyna Tilki son günlerde aşırıya kaçan paylaşımlarındaki çıplaklıkla eleştirilerin hedefi oluyor. Giyimi sıklıkla eleştirilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu. 43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından otopark pozunu paylaştı. Havva Öztel karın kaslarıyla şov yaptığı otopark pozu ile sosyal medyayı salladı. İşte fit hali ile övgüleri toplayan Havva Öztel'in otopark pozu...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel otopark pozu ile yaktı geçti! Havva Öztel karın kasları ile kızına taş çıkardı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı yatak pozu ile hayranlarına müjdeyi vermişti. Çıkardığı İngilizce şarkılardan sonra Türkçe şarkı ile geri dönen Aleyna Tilki 'Tanırım İntiharı' şarkısının klibi ile çok konuşulmuştu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel otopark pozu ile yaktı geçti! Havva Öztel karın kasları ile kızına taş çıkardı!

Aleyna Tilki son olarak Londra'daki fotoğraf çekiminden paylaşımı ile sosyal medyada ses getirdi. Aleyna Tilki son günlerde aşırıya kaçan paylaşımlarındaki çıplaklıkla eleştirilerin hedefi oluyor.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel otopark pozu ile yaktı geçti! Havva Öztel karın kasları ile kızına taş çıkardı!

Giyimi sıklıkla eleştirilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel otopark pozu ile yaktı geçti! Havva Öztel karın kasları ile kızına taş çıkardı!

Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu. 43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından otopark pozunu paylaştı. İşte fit hali ile övgüleri toplayan Havva Öztel'in otopark pozu...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel otopark pozu ile yaktı geçti! Havva Öztel karın kasları ile kızına taş çıkardı!

Havva Öztel karın kaslarıyla şov yaptığı otopark pozu ile sosyal medyayı salladı.

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