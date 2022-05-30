Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 11:18

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahil pozu ile alev alev! Fit hali ile Aleyna'yı solladı! "Utanır insan böyle güzel olmaya"

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel görenleri şaşırttı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyada seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmiş ve 'Kızının tahtına göz dikti' dedirtmişti... Güzelliği hayran bırakan Havva Öztel son olarak sahil pozu ile adından söz ettirdi. Havva Öztel'in kumsalda verdiği pozuna fit vücudu damga vurdu. "Bu nasıl anne?" "Bu nasıl güzellik böyle" "Utanır insan böyle güzel olmaya" yorumları yağan Havva Öztel yine sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in beğeni yağan pozları...