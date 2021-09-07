Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den haber var! Güzelliği ile dikkat çeken Havva Öztel korona olmuştu...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz Turu'na çıkmıştı. Karadeniz'den Marmaris'e geçen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasındakoronaya yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel sağlık durumunu merak eden tkipçileri genç anneyi soru yağmuruna tuttu. Güzelliği ve fit hali ile kızını gölgede bırakan Havva Öztel son paylaşımında sağlığı ile ilgili bilgi verdi. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in sağlık durumu...