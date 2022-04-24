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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kumsal pozuna karın kasları damga vurdu! "Bu nasıl anne?"
Giriş Tarihi: 24.04.2022 14:05

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kumsal pozuna karın kasları damga vurdu! "Bu nasıl anne?"

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel görenleri şaşırttı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Daha önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ile düet yapacağını açıklaması üzerine gözler genç anneye çevrilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medyada seslendirdiği şarkılar ile dikkat çekmiş ve 'Kızının tahtına göz dikti' dedirtmişti... Güzelliğiyle de dikkat çeken Havva Öztel son olarak kumsal pozları ile adından söz ettirdi. Havva Öztel'in sahil pozlarına karın kasları damga vurdu. "Bu nasıl anne?" "Bu nasıl güzellik böyle" yorumları yağan Havva Öztel yine sosyal medyayı kasıp kavurdu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in kumsal pozları...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in kumsal pozuna karın kasları damga vurdu! Bu nasıl anne?
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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in kumsal pozuna karın kasları damga vurdu! Bu nasıl anne?
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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in kumsal pozuna karın kasları damga vurdu! Bu nasıl anne?
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in kumsal pozuna karın kasları damga vurdu! Bu nasıl anne?
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in kumsal pozuna karın kasları damga vurdu! Bu nasıl anne?

Attığı her adımla adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, bu kez annesi Havva Öztel'in paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı son fotoğrafla herkesi şaşkına çevirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Havva Öztel'i tanımakta zorlanırken genç kadının paylaşımına düştüğü "Benden olmaz demiştim" notu dikkat çekti.

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