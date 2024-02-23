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Haberler Galeri Ali Kocatepe ile Aysun Kocatepe’nin kızları İlkyaz Kocatepe güzelliğiyle büyüledi! Anne babasının izinden gidiyor!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 13:29

Ali Kocatepe ile Aysun Kocatepe’nin kızları İlkyaz Kocatepe güzelliğiyle büyüledi! Anne babasının izinden gidiyor!

'Melankoli', 'Hey Gidi Dünya Hey', 'Ben Sana Vurgunum', 'Çocuklar Gibi', 'Geberiyorum', 'Meskenim Dağlar' efsane şarkılarla yıllarca dillerden düşmeyen ünlü çift Ali Kocatepe ile Aysun Kocatepe, her zaman gözler uzak bir hayat tercih ettiler. Sanat camiasının önde gelen isimlerinden Ali Kocatepe, kendisi gibi sanatçı eşi Aysun Kocatepe, örnek evlilikleriyle anıldı. Ali Kocatepe, 60'ıncı sanat yılını, yıl boyunca verecekleri konserlerle kutlayacak. Ali ve Aysun Kocatepe'ye birçok il ve ilçede verecekleri konserlerde kızları İlkyaz Kocatepe ve konuk sanatçılar da eşlik edecek. İlkyaz Kocatepe, anne, babasının izinden gidiyor. İlkyaz Kocatepe'nin sosyal medyada gündem oldu. İlkyaz Kocatepe güzelliğiyle mest etti. İşte ünlü çiftin kızları…

Ali Kocatepe ile Aysun Kocatepe’nin kızları İlkyaz Kocatepe güzelliğiyle büyüledi! Anne babasının izinden gidiyor!

Müzik dünyamızın duayen sanatçılarından Ali Kocatepe, 60'ıncı sanat yılını, yıl boyunca verecekleri konserlerle kutlayacak. Sanatçı, konserlerine 26 Şubat'ta memleketi İzmir'den başlıyor.

Ali Kocatepe ile Aysun Kocatepe’nin kızları İlkyaz Kocatepe güzelliğiyle büyüledi! Anne babasının izinden gidiyor!

Ali ve Aysun Kocatepe'ye birçok il ve ilçede verecekleri konserlerde kızları İlkyaz Kocatepe ve konuk sanatçılar da eşlik edecek. Repertuvarlarında ise tamamen kendi eserleri yer alıyor.

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Ali Kocatepe ile Aysun Kocatepe’nin kızları İlkyaz Kocatepe güzelliğiyle büyüledi! Anne babasının izinden gidiyor!

'Melankoli', 'Hey Gidi Dünya Hey', 'Ben Sana Vurgunum', 'Çocuklar Gibi', 'Geberiyorum', 'Meskenim Dağlar' gibi efsane şarkılar bunlardan birkaçı...

Ali Kocatepe ile Aysun Kocatepe’nin kızları İlkyaz Kocatepe güzelliğiyle büyüledi! Anne babasının izinden gidiyor!

ALİ KOCATEPE İLE AYSUN KOCATEPE

Ali Kocatepe ile Aysun Kocatepe’nin kızları İlkyaz Kocatepe güzelliğiyle büyüledi! Anne babasının izinden gidiyor!
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