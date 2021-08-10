Arda Türkmen kendisinden 15 yaş küçük fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile evleniyor!

Ünlü şef Arda Türkmen'in kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Elbirliler ile uzun süredir aşk yaşıyor. Arda Türkmen ile genç sevgilisi Melodi Elbirliler'in birlikteliğini mutfak pozu paylaşımları ortaya çıkarmıştı. Arda Türkmen ile Melodi Elbirliler çiftinden beklenen evlilik haberi geldi. Önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülenen Melodi Elbirliler, evlilik hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu. Melodi Elbirliler düğün tarihi ile ilgili ise "Düğün tarihi belli fakat günü paylaşmak istemiyorum. Sadece yaz bitmeden diyebilirim." dedi. İşte ünlü şef Arda Türkmen'in müstakbel eşi Melodi Elbirliler...