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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Pınar'ı şimdilerde bambaşka.. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son hali ile şaşırttı!
Giriş Tarihi: 02.08.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 09:39

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı şimdilerde bambaşka.. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son hali ile şaşırttı!

Bir zamanların iddialı yarışmacısı, şimdi evli, mutlu ve çocuklu bir genç kadın. Pınar Aydın adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasında duyduk. Kısa sürede sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etti. "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın bir süre önce oyunculuğa da müziğe de ara verdi, Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor. Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti." dedi. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın'ın son hali...

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı şimdilerde bambaşka.. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son hali ile şaşırttı!

Bir zamanların iddialı yarışmacısı, şimdi evli, mutlu ve çocuklu bir genç kadın. Pınar Aydın adını ilk kez 2004 yılında "Akademi Türkiye" yarışmasında duyduk.

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı şimdilerde bambaşka.. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son hali ile şaşırttı!

Kısa sürede sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Aydın kariyerine oyuncu olarak devam etti.

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı şimdilerde bambaşka.. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son hali ile şaşırttı!

"Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın bir süre önce oyunculuğa da müziğe de ara verdi,

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı şimdilerde bambaşka.. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son hali ile şaşırttı!

Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

Arka Sokaklar'ın Pınar'ı şimdilerde bambaşka.. Giresun'a yerleşen Pınar Aydın son hali ile şaşırttı!

Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın Hürriyet'e verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti." dedi.

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