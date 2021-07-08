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Haberler Galeri Arzum Onan annesi Serap Onan’ın fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’
Giriş Tarihi: 08.07.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 16:52

Arzum Onan annesi Serap Onan’ın fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan annesi Serap Onan'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Onan'ın annesinin fotoğrafı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla tanındı. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, bir süredir yaptığı mankenliğe yeni bir iş de ekledi. Oyunculuk yapmaya başlayan ünlü isim, o yılların en popüler dizilerinden "Sıcak Saatler"le muazzam bir popülerliğe kavuştu. Onan'ın annesi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı son paylaşımla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Takipçileri ünlü oyuncuya 'Güzelliğini ondan almış' yorumlarında bulundu. İşte merak edenler için Arzum Onan'ın ve annesi Serap Onan…

Arzum Onan annesi Serap Onan’ın fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Arzum Onan, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak, annesinin gençlik yıllarından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.

Arzum Onan annesi Serap Onan’ın fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla tanındı. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, bir süredir yaptığı mankenliğe yeni bir iş de ekledi.

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Arzum Onan annesi Serap Onan’ın fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Oyunculuk yapmaya başlayan ünlü isim, o yılların en popüler dizilerinden "Sıcak Saatler"le muazzam bir popülerliğe kavuştu.

Arzum Onan annesi Serap Onan’ın fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

En önemlisi, hayatının aşkı Mehmet Aslantuğ'la da orada tanıştı. 1996 yılında evlenen çift, o günden bu yana sanat dünyasının örnek gösterilen ve gıpta edilen bir çifti olarak hayatlarını sürdürüyor.

Arzum Onan annesi Serap Onan’ın fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Güzelliğini ondan almış’

Mehmet Aslantuğ centilmenliği ve birikimiyle, Arzum Onan da olağanüstü zarafeti, hiç yaşlanmaması ve açtığı heykel sergileriyle konuşuluyor.

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