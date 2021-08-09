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Haberler Galeri Aybüke Pusat yer çekimine meydan okudu! Tescilli güzel mavi mayosuyla ve esnekliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 09.08.2021 14:08 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 14:09

Aybüke Pusat yer çekimine meydan okudu! Tescilli güzel mavi mayosuyla ve esnekliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Güzel oyuncu Aybüke Pusat, son sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine damga vurdu. Mavi mayosuyla ve verdiği pozla ilgi odağı olan güzel oyuncu adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Esnek vücuduyla dikkat çeken genç oyuncu yer çekimine meydan okudu. Aybüke Pusat'ın düzgün fiziğine ise takipçileri tarafından övgüler yağdı. İşte Aybüke Pusat'ın sosyal medyada kısa sürede trend olan o paylaşımı…

Aybüke Pusat yer çekimine meydan okudu! Tescilli güzel mavi mayosuyla ve esnekliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Güzel oyuncu Aybüke Pusat bir dergi için objektif karşısına geçti. Mavi mayosuyla poz veren Pusat o kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Aybüke Pusat yer çekimine meydan okudu! Tescilli güzel mavi mayosuyla ve esnekliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Son olarak 50 Metrekare dizisinde oynayan Aybüke Pusat, Elle dergisinin yeni sayısı için renkli pozlar verdi.

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Aybüke Pusat yer çekimine meydan okudu! Tescilli güzel mavi mayosuyla ve esnekliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Mavi mayosu ve bikinisiyle objektif karşısına geçen güzel oyuncu o kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Aybüke Pusat yer çekimine meydan okudu! Tescilli güzel mavi mayosuyla ve esnekliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Pusat paylaşımına "Öyle mutluyum ki! Hep olun! Var olun" notunu yazdı.

Aybüke Pusat yer çekimine meydan okudu! Tescilli güzel mavi mayosuyla ve esnekliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede 160 binden fazla beğeni aldı.

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