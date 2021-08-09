Giriş Tarihi: 09.08.2021 14:08Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 14:09
Aybüke Pusat yer çekimine meydan okudu! Tescilli güzel mavi mayosuyla ve esnekliğiyle sosyal medyayı yaktı geçti!
Güzel oyuncu Aybüke Pusat, son sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine damga vurdu. Mavi mayosuyla ve verdiği pozla ilgi odağı olan güzel oyuncu adeta sosyal medyayı kasıp kavurdu. Esnek vücuduyla dikkat çeken genç oyuncu yer çekimine meydan okudu. Aybüke Pusat'ın düzgün fiziğine ise takipçileri tarafından övgüler yağdı. İşte Aybüke Pusat'ın sosyal medyada kısa sürede trend olan o paylaşımı…