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Haberler Galeri Aynalı Tahir'in büyük aşkıydı... Ekranlardan elini eteğini çeken Yeşim Büber yıllardır teknede yaşıyor! Son hali olay!
Giriş Tarihi: 02.02.2023 06:51 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 06:55

Aynalı Tahir'in büyük aşkıydı... Ekranlardan elini eteğini çeken Yeşim Büber yıllardır teknede yaşıyor! Son hali olay!

Rol aldığı Aynalı Tahir, Zehirli Sarmaşık, Kaybolan Yıllar gibi projelerle bir döneme damga vuran oyuncu Yeşim Büber, şimdilerde ekranlardan elini eteğini çekti. Aynalı Tahir dizisindeki Zümrüt karakteri ile şöhreti yakalayan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile dünyaevine girmişti. Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor. Magazinden uzak bir hayatı tercih eden Yeşim Büber sosyal medyanın merak ettiği isimlerden oldu. Teknede yaşamayı tercih eden Yeşim Büber, karşılaştıkları zorlukları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İşte değişimi ile dikkat çeken Aynalı Tahir'in Zümrüt'ü Yeşim Büber'in son hali...

Aynalı Tahir’in büyük aşkıydı... Ekranlardan elini eteğini çeken Yeşim Büber yıllardır teknede yaşıyor! Son hali olay!

Aynalı Tahir'in büyük aşkı Zümrüt karakteri ile şöhreti yakalayan güzel gözlü oyuncu Yeşim Büber şimdilerde gözlerden ve ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuktan elini, eteğini çeken Yeşim Büber şimdilerde evli ve çocuklu.

Aynalı Tahir’in büyük aşkıydı... Ekranlardan elini eteğini çeken Yeşim Büber yıllardır teknede yaşıyor! Son hali olay!

Bir dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Yeşim Büber'in son hali merak konusu oldu.

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Aynalı Tahir’in büyük aşkıydı... Ekranlardan elini eteğini çeken Yeşim Büber yıllardır teknede yaşıyor! Son hali olay!

"Aynalı Tahir" dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenmişti.

Aynalı Tahir’in büyük aşkıydı... Ekranlardan elini eteğini çeken Yeşim Büber yıllardır teknede yaşıyor! Son hali olay!

Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Aynalı Tahir’in büyük aşkıydı... Ekranlardan elini eteğini çeken Yeşim Büber yıllardır teknede yaşıyor! Son hali olay!

Şimdilerde 45 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

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