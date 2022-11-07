Barış Akarsu "Merhaba”nın ‘Nesrin’i Aslıhan Kapanşahin hem filmi hem de bilinmeyenlerini anlattı! ‘En etkilendiğim sahne…’

-Sevgili Barış Akarsu'yu maalesef bir trafik kazasında kaybettik. Gerçek bir hikâyenin parçası olmak nasıl bir duygu?

-Benim için tarifi olmayan bir duygu, düşünsenize kaç oyuncuya nasip olur hayranı olduğu adamın hayatında rol almak?

-Barış Akarsu'ya karşı hep bir hayranlığım vardı, ben küçükken babam Barış abiyle beraber 'Yalancı Yârim' dizisinde oynadı, beni de sete götürecekti Barış abiyle tanıştırmak için ama maalesef ki kısmet olmadı. İlk defa Barış Akarsu ile beraber gördüm, babamın birinin arkasından ağladığını, evimizde posteri asılı olan tek adamdı Barış Akarsu.

-Amasra'ya gidip onun ruhunu hissetmek bambaşka bir duygu, anlatılamaz. Sağ olsunlar bizi çok güzel karşıladılar orada. Nesrin ablayı tanıdım, beni evladından ayırmadı asla, sonra mezarına gittik, sonunda orada tanıştım Barış abiyle. Daha buraya sayfalarca yazsam bitiremeyeceğim özel anlar ve insanlarla döndüm İstanbul'a benim için tarifi olmayan sevgi dolu hisler barındırıyor hala.