Barış Akarsu "Merhaba”nın ‘Nesrin’i Aslıhan Kapanşahin hem filmi hem de bilinmeyenlerini anlattı! ‘En etkilendiğim sahne…’

Aslıhan Kapanşahin, son dönemin en dikkat çeken genç yetenekleri arasında yer alıyor. Ekranda da beyazperde de her oynadığı role kendisinden bir şeyler katıyor… Son olarak Barış Akarsu "Merhaba" filminde 'Nesrin' karakterine hayat veren Aslıhan Kapanşahin, mesleğinin hakkını veriyor. Kendini güzel ifade eden genç oyuncu çalışkan, azimli ve çok dobra. Kapanşahin, her projesinde bir öncekinin başarısının üstüne koyarak ilerliyor. Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun hayat hikâyesini konu alan Barış Akarsu "Merhaba" filmi 18 Kasım'da beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. Küçük yaşta başladığı oyunculuğa büyük bir aşkla bağlı olan genç oyuncuyu yakından tanımak istedik. GÜNAYDIN, okuyucuları için Aslıhan Kapanşahin ile hem filmini hem de hayata dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.