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Haberler Galeri Barış Akarsu "Merhaba”nın ‘Nesrin’i Aslıhan Kapanşahin hem filmi hem de bilinmeyenlerini anlattı! ‘En etkilendiğim sahne…’
Giriş Tarihi: 07.11.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 10:16

Barış Akarsu "Merhaba”nın ‘Nesrin’i Aslıhan Kapanşahin hem filmi hem de bilinmeyenlerini anlattı! ‘En etkilendiğim sahne…’

Aslıhan Kapanşahin, son dönemin en dikkat çeken genç yetenekleri arasında yer alıyor. Ekranda da beyazperde de her oynadığı role kendisinden bir şeyler katıyor… Son olarak Barış Akarsu "Merhaba" filminde 'Nesrin' karakterine hayat veren Aslıhan Kapanşahin, mesleğinin hakkını veriyor. Kendini güzel ifade eden genç oyuncu çalışkan, azimli ve çok dobra. Kapanşahin, her projesinde bir öncekinin başarısının üstüne koyarak ilerliyor. Merhum sanatçı Barış Akarsu'nun hayat hikâyesini konu alan Barış Akarsu "Merhaba" filmi 18 Kasım'da beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. Küçük yaşta başladığı oyunculuğa büyük bir aşkla bağlı olan genç oyuncuyu yakından tanımak istedik. GÜNAYDIN, okuyucuları için Aslıhan Kapanşahin ile hem filmini hem de hayata dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

BERNA ÇAĞLARER
Barış Akarsu Merhaba”nın ‘Nesrin’i Aslıhan Kapanşahin hem filmi hem de bilinmeyenlerini anlattı! ‘En etkilendiğim sahne…’

Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Barış Akarsu'nun yaşam öyküsünü anlatan Barış Akarsu "Merhaba" filmi, 18 Kasım'da vizyona giriyor. Hayranlarının merakla beklediği filmde, Barış Akarsu'yu İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor. Filmde ayrıca, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Hüseyin Avni Danyal, Ebru Nil Aydın, Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin ve Burak Satıbol rol alıyor. Barış Akarsu "Merhaba" filminde 'Nesrin' karakterine hayat veren Aslıhan Kapanşahin ise son dönemin yıldız isimlerinden. Doğallığı ve samimiyeti onun farkını ortaya koyuyor. Enerjisi yüksek, samimi ve açık sözlü biri olan Aslıhan Kapanşahin ile oyunculuk macerasını, yeni filmini ve hayat serüvenini konuştuk...

Barış Akarsu Merhaba”nın ‘Nesrin’i Aslıhan Kapanşahin hem filmi hem de bilinmeyenlerini anlattı! ‘En etkilendiğim sahne…’

-Yeni filminiz Barış Akarsu "Merhaba"nın fragmanı bile nefes kesti. Siz bu hikâyeyle nasıl buluştunuz?

-Barış Akarsu'nun hayatı çekiliyor! Haberini okuduğumda "ah keşke bende oynasam!" demiştim. Aylar sonra menajerim bana senaryoyu attığında hiç okumadan kabul etmek istedim fakat menajerim okumamda ısrarcıydı, yaklaşık 3-4 dakikamız "ben okeyim abla!" "Aslı sen bi oku!" Tartışmasıyla geçti, sonunda ikna oldum. Gerçekten hayatımda ilk defa bu kadar hızlı okudum bir senaryoyu, sonunda ağlayarak menajerimi aradım ve "Okudum, gerçekten okudum ve ben okeyim!" dedim. Sonrasında yönetmen görüşmesine gittim "Arkadan dahi geçsem bu hikâyenin bir parçası olmak istiyorum" dedim. Sonra da karşılıklı olarak okeyleştik ve hayatımın en özel serüvenlerinden biri başladı.

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Barış Akarsu Merhaba”nın ‘Nesrin’i Aslıhan Kapanşahin hem filmi hem de bilinmeyenlerini anlattı! ‘En etkilendiğim sahne…’

-Sevgili Barış Akarsu'yu maalesef bir trafik kazasında kaybettik. Gerçek bir hikâyenin parçası olmak nasıl bir duygu?
-Benim için tarifi olmayan bir duygu, düşünsenize kaç oyuncuya nasip olur hayranı olduğu adamın hayatında rol almak?
-Barış Akarsu'ya karşı hep bir hayranlığım vardı, ben küçükken babam Barış abiyle beraber 'Yalancı Yârim' dizisinde oynadı, beni de sete götürecekti Barış abiyle tanıştırmak için ama maalesef ki kısmet olmadı. İlk defa Barış Akarsu ile beraber gördüm, babamın birinin arkasından ağladığını, evimizde posteri asılı olan tek adamdı Barış Akarsu.
-Amasra'ya gidip onun ruhunu hissetmek bambaşka bir duygu, anlatılamaz. Sağ olsunlar bizi çok güzel karşıladılar orada. Nesrin ablayı tanıdım, beni evladından ayırmadı asla, sonra mezarına gittik, sonunda orada tanıştım Barış abiyle. Daha buraya sayfalarca yazsam bitiremeyeceğim özel anlar ve insanlarla döndüm İstanbul'a benim için tarifi olmayan sevgi dolu hisler barındırıyor hala.

Barış Akarsu Merhaba”nın ‘Nesrin’i Aslıhan Kapanşahin hem filmi hem de bilinmeyenlerini anlattı! ‘En etkilendiğim sahne…’

-Bu rolü kabul etmenizdeki en önemli etken neydi?

-Ben zaten dünden razıydım. 🙂

Barış Akarsu Merhaba”nın ‘Nesrin’i Aslıhan Kapanşahin hem filmi hem de bilinmeyenlerini anlattı! ‘En etkilendiğim sahne…’

-Oynadığınız 'Nesrin' karakteri nasıl biri? Siz 'Nesrin'le nasıl bir bağ kurdunuz?

'Nesrin' kalbinde bütün dünyaya yetebilecek sevgiyi barındıran biri. Gerçekten Nesrin ablayı tanıdığınızda da gözlerine baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Abisine hayran, kendi değer yargısı olan, sabırlı ve güçlü biri. Hayatımda "iyi ki" dediğim nadir insanlardan. Çok temiz kalpli, gerçekten çok mutluyum hayatımda Nesrin abla olduğu için, çok seviyorum. 🙂

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