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Haberler Galeri "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali olay oldu!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 07:21

"Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali olay oldu!

"Adını Feriha Koydum" dizisi bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor, dizinin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizinin yankıları yıllar geçse de devam ediyor. Özellikle oyuncuların değişimleri büyük ilgi görüyor. Son olarak Adını Feriha Koydum'da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi olay oldu. Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri şoke etti. Ünlü oyuncuya "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumları yağdı. İşte Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali ve sevilen oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya’nın son hali olay oldu!

Başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un olduğu, Adını Feriha Koydum dizisi Türk televizyolarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya’nın son hali olay oldu!

Dizide Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali herkesi şaşırttı.

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Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya’nın son hali olay oldu!

Dizide silik bir kraktere hayat veren oyuncu, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta büyülüyor.

Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya’nın son hali olay oldu!

Altunkaya şimdilerde, baba olmuş, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürmekte.

Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya’nın son hali olay oldu!

Yakışıklı oyuncu şimdilerde tiyatroya yönelmiş ve bunun yanında yönetmen ve yapımcılık görevlerini de üstleniyor.

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