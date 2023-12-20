Giriş Tarihi: 20.12.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 07:32

'Benimle evlenir misin?' programıyla ile hafızalara kazınan Tülin Koca bakın şimdi ne halde!

2000'lerin başlarında ortaya çıkan evlilik- gelin - kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu Tülin - Caner ikilisi. Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu. Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti. Hala ekranlarda olan Caner Toygar'ın aksine Tülin Koca adeta sırra kadem bastı. Güzelliğiyle yarışmanın en dikkat çekici gelin adaylarından olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı. İşte bir zamanlar aşkları ile tüm Türkiye'nin tanıdığı 'Benimle Evlenir Misin?' programının gözde gelin ve damat adayı Tülin ile Caner'in son halleri...