Bergen’in ailesinden sarsıcı açıklamalar! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek

HATİCE VARGI (Ablası)

HER GECE ÇOCUĞU OLSUN DİYE DUA EDERDİ

Bergen'i katleden Halis Serbest'e mikrofon uzatıldı, o da 'Ailesi de Bergen'in ölümü hak ettiğini söyledi' dedi...

Böyle bir şeyin doğru olması mümkün mü? Kardeşimiz öldürülecek ve biz "Hak etti" diyeceğiz. Hayatı boyunca yalan söylemiş bir adam 32 yıl sonra çıkıp bizim üzerimizden kendine prim yapıyor. Bir insan bu kadar alçak, bu kadar kötü, aşağılık olamaz ama insan değil...

Bergen'in ölümü sonrasında anneniz Sabahat Çakır bu acıyla hayatına nasıl devam etti?

Hepimiz yanında olduk. Haberi, annemden günlerce gizledik. Hastaneden çıktığında yeri göğü inletti annem, hâlâ o sesler kulağımda. Esas acıların kadını benim annem. Düşünsenize evladını, kızını gözünün önünde öldüren bir adam var, annemi de yaralıyor, çok korkunç ve acı değil mi? Hepimiz ilahi adalete inanıyoruz.

Kardeşinizin katili daha önce de Bergen'in (Belgin Sarılmışer) yüzünü kezzapta yaralarken annenizin de yaralandığını biliyoruz...

Evet, Belgin'in önüne geçmiş. Kezzap annemin kollarına ve göğsüne gelmiş. Kurşunlandığında da uzun süre tedavi gördü. Adam, anneme; "Ölümden korkmuyor musun sen?" demiş. Annem de "Korkmuyorum" deyince "Al sana, al sana, vurdum" diye kurşunlamış. Sanki bu olaydan sonra, bu adamın yaptıklarından sonra kadın cinayetleri daha çok arttı.