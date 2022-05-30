Bez Bebek’in Pompi’si Elif Ceren Balıkçı değişimiyle ağızları açık bıraktı! Güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Giriş Tarihi: 30.05.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 14:47

Elif Ceren Balıkçı ekranlarda çocuk oyuncu olarak tanınmıştı ve yıllar geçtikçe gençlik dizilerinde de rol almaya başladı. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştı. Elif Ceren Balıkçı, ATV ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisindeki Sedef karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşadı. Elif Ceren Balıkçı'nın değişimi ile ağızları açık bıraktı! Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Pompi' karakterine hayat veren genç oyuncu şimdi sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliği ile ilgi odağı oldu. İşte Elif Ceren Balıkçı'nın inanılmaz değişimi…